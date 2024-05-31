加時氣走「紫百合」奧林比亞高斯首捧歐協聯

憑摩洛哥射手艾卡比加時尾段入波，奧林比亞高斯在歐協聯決賽以1比0險勝費倫天拿，成為史上首支贏得歐洲球會賽事冠軍的希臘球隊，西班牙籍主帥文迪列巴更是繼上年帶領西維爾揚威歐霸後，連續兩季稱王歐洲賽。至於費倫天拿則是繼去年歐協聯決賽飲恨後，再成「二奶命」，認真運滯。

在雅典舉行的決賽，奧林比亞高斯如有半個主場之利，但今場先有破門機會的卻是費倫天拿，只是尼高拉米連高域開賽約10分鐘的入球卻被判越位在先。雙方之後各有入球機會，但包括後備上陣倒戈的奧林比亞高斯前鋒祖維迪的射門未能得手。兩軍接戰至加時，看似要靠互射12碼分勝負之際，奧林比亞高斯卻有艾卡比在116分鐘近射破網，經過VAR核實後，終判定為入球，該希臘勁旅首捧歐協聯冠軍。