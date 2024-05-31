加時氣走「紫百合」奧林比亞高斯首捧歐協聯

憑摩洛哥射手艾卡比加時尾段入波，奧林比亞高斯在歐協聯決賽以1比0險勝費倫天拿，成為史上首支贏得歐洲球會賽事冠軍的希臘球隊，西班牙籍主帥文迪列巴更是繼上年帶領西維爾揚威歐霸後，連續兩季稱王歐洲賽。至於費倫天拿則是繼去年歐協聯決賽飲恨後，再成「二奶命」，認真運滯。
在雅典舉行的決賽，奧林比亞高斯如有半個主場之利，但今場先有破門機會的卻是費倫天拿，只是尼高拉米連高域開賽約10分鐘的入球卻被判越位在先。雙方之後各有入球機會，但包括後備上陣倒戈的奧林比亞高斯前鋒祖維迪的射門未能得手。兩軍接戰至加時，看似要靠互射12碼分勝負之際，奧林比亞高斯卻有艾卡比在116分鐘近射破網，經過VAR核實後，終判定為入球，該希臘勁旅首捧歐協聯冠軍。
30歲的艾卡比在今屆歐協聯勁入11球，此成績打破了由葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度及法國名將射手賓施馬保持的歐戰淘汰賽入球紀錄，認真犀利。
文迪列巴冠軍獻球迷
數以萬計球迷在希臘首都雅典的戶外觀看直播，事後繼續狂歡慶祝球隊奪標，主帥文迪列巴賽後說：「能夠令這些人開心，這是我的榮幸。我極度開心，要將這冠軍獻給他們。」
值得一提，意甲球隊近兩年5次打入歐戰決賽，就只得今年的阿特蘭大拿下了歐霸冠軍，實在可惜；但意甲因歐戰成績突出，下季獲得5個歐聯參賽資格。