勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

戴上3枚冠軍指環的頸鏈、手執雪茄的金洲勇士主將「咖喱仔」史提芬居里，周一帶領一眾功臣球員及其家人，在三藩市內乘坐多輛開篷巴士作勝利巡遊。咖喱仔強調，己隊適時將狀態推上頂峰，是封王關鍵。

勇士在美國時間周一接近中午，舉行超過1公里的勝利巡遊，以萬計市民在路上同賀。其中，冠軍功臣居里向群眾展示在本賽季取得的三座MVP獎盃：明星賽MVP、西岸決賽MVP及總決賽MVP，威到盡！勇士眾將在2022/23年賽季的首晚比賽，才獲頒發今屆的冠軍指環。總決賽場平均31.2分、6個籃板及5次助攻的居里說：「如果我們早知道己隊是冠軍，實是騙人。我們經歷逆境、途上顛簸，但在適時將狀態推上巔峰；隊內每一個人都扮演重要角色。」另一主將達蒙格連說：「這是美妙的一年，我早說過沒有人可阻止我們奪標，我警告過你們全部人。我愛煞這個團隊。」

