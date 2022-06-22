勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

戴上3枚冠軍指環的頸鏈、手執雪茄的金洲勇士主將「咖喱仔」史提芬居里，周一帶領一眾功臣球員及其家人，在三藩市內乘坐多輛開篷巴士作勝利巡遊。咖喱仔強調，己隊適時將狀態推上頂峰，是封王關鍵。
勇士在美國時間周一接近中午，舉行超過1公里的勝利巡遊，以萬計市民在路上同賀。其中，冠軍功臣居里向群眾展示在本賽季取得的三座MVP獎盃：明星賽MVP、西岸決賽MVP及總決賽MVP，威到盡！勇士眾將在2022/23年賽季的首晚比賽，才獲頒發今屆的冠軍指環。總決賽場平均31.2分、6個籃板及5次助攻的居里說：「如果我們早知道己隊是冠軍，實是騙人。我們經歷逆境、途上顛簸，但在適時將狀態推上巔峰；隊內每一個人都扮演重要角色。」另一主將達蒙格連說：「這是美妙的一年，我早說過沒有人可阻止我們奪標，我警告過你們全部人。我愛煞這個團隊。」
今次是勇士8年內第4度封王，在2015年勇奪總決賽MVP的伊古達拉，今年已38歲，但在今屆季後賽及時回勇，仍作出貢獻，加上打起新星普爾、域堅斯及披頓二世，令勇士取得自2018年來首個總冠軍。教練卡爾說：「那3年(16至18)我們核心成員有杜蘭特，那一隊是不可觸及。現時這一隊跟2015年有些相似，仍有一班極具潛質的球員在陣中。」在遊行前最惹笑的相信是史提芬居里的「浪花兄弟」基利湯臣，他乘坐快艇往遊行途中，戴上寫著「2022年NBA冠軍」的帽子，於三藩市灣區被強風吹走的影片在社交網絡惹起熱話。他笑說：「我低估了陣風。」