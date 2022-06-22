熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 消費券2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
體育
2022-06-22 04:31:13
日報

勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

分享：
勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

居里頸戴3隻冠軍指環、手拿雪茄，與家人坐頭排參與巡遊。

勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

勝利巡遊吸引大批支持者。

戴上3枚冠軍指環的頸鏈、手執雪茄的金洲勇士主將「咖喱仔」史提芬居里，周一帶領一眾功臣球員及其家人，在三藩市內乘坐多輛開篷巴士作勝利巡遊。咖喱仔強調，己隊適時將狀態推上頂峰，是封王關鍵。

勇士在美國時間周一接近中午，舉行超過1公里的勝利巡遊，以萬計市民在路上同賀。其中，冠軍功臣居里向群眾展示在本賽季取得的三座MVP獎盃：明星賽MVP、西岸決賽MVP及總決賽MVP，威到盡！勇士眾將在2022/23年賽季的首晚比賽，才獲頒發今屆的冠軍指環。總決賽場平均31.2分、6個籃板及5次助攻的居里說：「如果我們早知道己隊是冠軍，實是騙人。我們經歷逆境、途上顛簸，但在適時將狀態推上巔峰；隊內每一個人都扮演重要角色。」另一主將達蒙格連說：「這是美妙的一年，我早說過沒有人可阻止我們奪標，我警告過你們全部人。我愛煞這個團隊。」
 

勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰 勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰 勇士勝利巡遊 居里：適時登顛峰

今次是勇士8年內第4度封王，在2015年勇奪總決賽MVP的伊古達拉，今年已38歲，但在今屆季後賽及時回勇，仍作出貢獻，加上打起新星普爾、域堅斯及披頓二世，令勇士取得自2018年來首個總冠軍。教練卡爾說：「那3年(16至18)我們核心成員有杜蘭特，那一隊是不可觸及。現時這一隊跟2015年有些相似，仍有一班極具潛質的球員在陣中。」在遊行前最惹笑的相信是史提芬居里的「浪花兄弟」基利湯臣，他乘坐快艇往遊行途中，戴上寫著「2022年NBA冠軍」的帽子，於三藩市灣區被強風吹走的影片在社交網絡惹起熱話。他笑說：「我低估了陣風。」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受