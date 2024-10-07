十大最受歡迎足球員｜簡迪貼地排第一 沙卡贏民心力壓馬達居次

不少足球員球技出色，卻像地獄來的「使者」，人見人怕！有足球員默默踢波，領獎排最後，卻贏得人們的尊重。球技、人品、態度，是球員缺一不可的質素，皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）是金球獎大熱之選，卻始終贏不了大部份球迷的歡心！

孫興民態度依舊謙遜 第十位是英格蘭新星伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）。他是英格蘭的明日之星，進攻力強、不張揚，雖然已是豪門注視的目標，依然在水晶宮敬業樂業。 第九位是南韓球星孫興民（Son Heung-min）！這位亞洲足球之光，是亞洲人的驕傲。他是首位躋身頂級球星之列的亞洲人，如今貴為熱刺的隊長。雖然已是亞洲一哥，他的態度依舊謙遜，是球圈的受歡迎人物。 第八位沙迪奧文尼（Sadio Mané）。一個不像球星的球星，來自塞內加爾的窮小子，透過足球之路改變生活。成名過後不忘初心，依舊用舊款手機，寧願將錢用於回到家鄉起學校、蓋醫院。這種慈悲為懷的態度，令他登陸沙特阿拉伯聯賽掘金，也沒有人能質疑他的足球初心。

莫迪歷以球技服眾 第七位是英格蘭球星基亞利殊（Jack Grealish），這位左翼私生活較豐富，卻無阻他行善積德。曾經為患病的伯明翰球迷捐出5000英鎊，又曾捐出2000鎊資助球迷的葬禮。基亞利殊的妹妹患有腦痲痺，令他更懂得憐憫，所以特別關懷有病的孩子，他曾在世界盃入波後跳「蟲蟲舞」，實現腦痲痺小球迷約定，贏盡掌聲。 第六位是德國老牌球星湯馬士梅拿（Thomas Muller），他多才多藝，從前鋒打到翼鋒，再變成中場，隨着年齡的變化，始終找到適合自己的位置。他有德國人所欠缺的幽默感，從而贏得隊友和對手的喜愛。當年哥迪奧拿執教拜仁時，曾激讚梅拿「專注又謙虛」。 第五位是克羅地亞球王莫迪歷（Luka Modric）。他絕對是近代最有天賦的球星，只是在C朗、卻奧斯等球星身邊，他選擇做背後的支持者。又以老將身份帶領國家隊獲得2018世界盃亞軍，個人則打破美斯、C朗的壟斷，獲得歐洲足球先生。除了球技出眾，球品好都是他的成功因素。

卡素拉助母會奧維多渡過難關 第四位又是西班牙球員——辛迪卡素拉（Santi Cazorla），這名西班牙中場天才橫溢，創造力驚人，更令人佩服的是克服病痛的毅力。他曾因傷缺席668日之久，甚至有截肢之虞，2年動作11次手術，最後重返球壇！他在2023年收最低薪酬加盟西乙的奧維多，希望助母會渡過難關，絕對有情有義。 第三位是西班牙的桑馬達（Juan Mata）。這名出生皇馬青年軍的球星，在當今球壇注重形象的年代，永遠不變的髮型，簡直是「不修邊幅」。可是，形象與球技毫無相干，他在曼聯、車路士的演出贏得讚頌。更重要是，他在2017年成立「Common Goal」慈善計劃，讓球員捐出部分薪水，用作慈善用途，相當有善心。