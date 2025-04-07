半奧三鐵亞錦賽｜香港隊2秒僅負日本　混合接力賽奪銅牌

一連兩天的亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽周日（4月6日）續假灣仔中環海濱續演，賽事包括本地分齡賽及混合接力精英組賽事，現場氣氛熱烈，由韋祺、Robin ELG、韋禔及伍泰龍組成的香港隊僅以2秒之差不敵日本，但仍獲得銅牌，為全運會注入強心針。

伍泰龍韋祺個人賽列第9

今次賽事亦為全運會港隊選拔賽之一，周六（5日）率先上演的個人賽，香港隊成續最好的伍泰龍及韋祺，兩人分別在男、女子組名列第9名。次日舉行混合接力賽，賽事起點設於中環灣仔海濱長廊，參賽者先在維港完成游泳項目，上岸後沿龍和道、國際金融中心及中環碼頭進行單車繞圈，最後沿海濱長廊完成跑步項目，並於文化廣場衝線。