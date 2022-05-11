南丫島行山路線｜索罟灣至榕樹灣 神風洞沙灘風車俱全

南丫島13.85平方公里，僅次大嶼山（148.11平方公里）、香港島（78.65平方公里）、赤鱲角（20.64平方公里）。南丫島亦以周潤發出生地聞名，更充滿不同文化和趣味留待你發現。由索罟灣至榕樹灣的南丫島郊遊行山路線上落不大，中途有大量補給點，更有沙灘、風車等在市區難求的事與物，是一家大細香港一日遊之選。 南丫島家樂徑親子夏天行山路線︰ 索罟灣第一街→天后宮→神風洞→蘆鬚城→洪聖爺灣泳灘→南丫島風采發電站→建興亞婆豆腐花→榕樹灣大街→榕樹灣

南丫島行山沿途景點1︰走出火災的天后宮 港鐵香港站E1出口，經國際金融中心一期和天橋很快就到達中環4號碼頭。索罟灣船班次較榕樹灣少，建議約時間前查看船期表。下船後，往右面索罟灣第一街走。索罟灣食肆以中式及海鮮為主，亦有少量手信鋪。經過大街後到達過百年歷史的天后宮，十多年前曾被火災破壞，近年已復修。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

南丫島行山沿途景點2︰ 二戰遺址 日軍神風洞 依路牌而行往榕樹灣方向，不久在資料牌旁可見神風洞，約廿米之深。根據蕭國健著作《簡明香港近代史》，日軍在第二次世界大戰時曾佔領香港，在南丫島挖掘多個神風洞曾用以收藏準備作自殺式襲擊的震洋艇。日軍投降後，英軍把震洋艇銷毀。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

南丫島行山沿途景點3︰回望索罟灣 蘆鬚城村設分叉路但殊途同歸，蘆鬚城公廁旁設小徑往蘆鬚城泳灘。此處開始需要付出體力，上山路段不算短，幸好部份路段在樹蔭下。至涼亭位置大家都不禁停下來，前索罟灣水泥廠和玉桂山在翠綠的海水上格外吸引。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

南丫島行山沿途景點4︰香港首個風力發電站 南丫島風車 續依大路走，左面開揚位可見南丫發電廠的「三支香」，為香港第二大發電廠。至涼亭已為小山丘的最高點，不消多久到洪聖爺灣沙灘。洪聖爺灣設食肆，燒烤店的香味不禁令人食指大動。輕微上坡後，在十字路口可上斜到南丫島風車，欠體力的可以略過。大約20分鐘到達風采發電站，為香港首個風力發電站，風車在2006年2月落成，葉片直徑50米。每年可生產89萬至100萬度電力 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

南丫島行山沿途景點5︰榕樹灣文化大集匯 原路折返至十字路口，繼續往榕樹灣方向，途中經過建興亞婆豆腐花，光是冰凍的感覺已值明票價。橫塱村彎急路窄，小心單車出入。榕樹灣店鋪種類較多，土耳其菜、印度菜、Pizza、Cafe、書店、酒樓應有盡有，就連牆身也份外有藝術感。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

船期較疏要注意時間 南丫島大部份為柏油路，一般人只要多作休息就能應付，與一般家樂徑分別只是補給點較多。由於索罟灣船期較榕樹灣疏，由索罟灣步行至榕樹灣較容易乘船離開南丫島。魚排、手作、外國菜色、酒吧等一應俱全，港味與異國風情完美融合，想暫時離開市區的高樓大樓和汽車聲，南丫島一日遊是理想放空地點。如想增加難度，不妨到南丫島奇石處處的菱角山、山地塘。 ▼即時儲存定各個船期表▼