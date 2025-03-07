南昌公園風鈴木︱花期3月 市區灑黃金雨花海（附交通方法）

南昌公園不論公共交通或駕車也方便，周圍設多個泊車地點。每年3-4月是花期短的黃色風鈴木是南昌公園的主角，更有紅花風鈴木點綴，香港位處市區的風鈴木賞花、野餐、郊遊路線，有多片草地的南昌公園是熱門之選。
南昌公園點去？
乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園，深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。
另南昌公園泊車選擇不少︰可於南昌邨停車場、V Walk、南昌薈停車場泊車再步行到南昌公園。
南昌公園風鈴木位置
位於南昌站及深水埗間的南昌公園在1998年7月啟用，約4.74公頃佔地種植了數十棵黃花風鈴木，另有數棵紅花風鈴木。風鈴木分佈在圓形廣場及兒童三輪車遊樂區一帶，而整個公園甚至都公園外圍的欽州西街都有黃花風鈴木。黃鐘木又名黃花風鈴木，是南美洲委內瑞拉國樹，屬落葉喬木，花葉不相見。至於紅花風鈴木又名巴拉圭風鈴木，是薩爾瓦多國花。風鈴木花期由3至4月，風鈴木花期短，開花為時約一兩周內就凋謝，所以想與黃金雨花海打卡，就要把握時間。
南昌公園野餐環境如何？
南昌公園24小時開放，2萬呎草原有指是全香港最大面積草坪的公園。南昌公園草地分佈為多個範圍，當中更有些可邊野餐邊欣賞黃花風鈴木。南昌公園其他設施包括兒童遊樂場、兒童三輪車遊樂區、健身設施、足健徑、緩跑徑、鞦韆、洗手間等，適合拍拖、閒遊整舍南昌公園約半至一小時，野餐、跑步、親子樂放電、拍拖也理想。
南昌公園可以帶狗嗎？
南昌公園不屬於寵物公園，想帶狗到公園可以到同區的興華街西遊樂場、蝴蝶谷道寵物公園。南昌公園其他花卉包括繡球花、大紅花、龍船花、無憂花、洋紫荊、白花鬼針草等，四季景色大不同。另南昌公園設地圖資料牌。
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南昌公園風鈴木
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路線
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南昌站→深旺道→南昌公園
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起步交通
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南昌站D1出口
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終點交通
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同上
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補給
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V Walk、南昌邨
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撤退
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-
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廁所
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南昌站、南昌公園
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距離/需時
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約1.2公里
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體力
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1/5
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技術
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1/5
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景色
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4/5
南昌公園黃色風鈴木黃花花期是何時？
每年3-4月是風鈴木黃花盛開時期，南昌公園都會開滿一片黃色花海。詳細按此
如何前往南昌公園賞黃花？
乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園。深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。詳細按此