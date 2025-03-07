南昌公園風鈴木︱花期3月 市區灑黃金雨花海（附交通方法）

南昌公園點去？ 乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園，深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。 另南昌公園泊車選擇不少︰可於南昌邨停車場、V Walk、南昌薈停車場泊車再步行到南昌公園。

南昌公園野餐環境如何？ 南昌公園24小時開放，2萬呎草原有指是全香港最大面積草坪的公園。南昌公園草地分佈為多個範圍，當中更有些可邊野餐邊欣賞黃花風鈴木。南昌公園其他設施包括兒童遊樂場、兒童三輪車遊樂區、健身設施、足健徑、緩跑徑、鞦韆、洗手間等，適合拍拖、閒遊整舍南昌公園約半至一小時，野餐、跑步、親子樂放電、拍拖也理想。

南昌公園可以帶狗嗎？ 南昌公園不屬於寵物公園，想帶狗到公園可以到同區的興華街西遊樂場、蝴蝶谷道寵物公園。南昌公園其他花卉包括繡球花、大紅花、龍船花、無憂花、洋紫荊、白花鬼針草等，四季景色大不同。另南昌公園設地圖資料牌。

南昌公園風鈴木 路線 南昌站→深旺道→南昌公園 起步交通 南昌站D1出口

12號巴士-尖東麼地道/九龍公園徑/柯士甸站上車

701/701S巴士-旺角道/亞皆老街上車

971巴士-石排灣/西區海底隧道/南京街上車

A21巴士-紅磡站/碧街/雅蘭中心上車

南昌邨深旺道落車 終點交通 同上 補給 V Walk、南昌邨 撤退 - 廁所 南昌站、南昌公園 距離/需時 約1.2公里

0.5-1小時(連休息及拍照) 體力 1/5 技術 1/5 景色 4/5

南昌公園黃色風鈴木 黃花花期是何時？ 每年3-4月是風鈴木黃花盛開時期，南昌公園都會開滿一片黃色花海。詳細按此 如何前往南昌公園賞黃花？ 乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園。深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。詳細按此