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體育
2023-03-10 17:41:35

南昌公園風鈴木︱黃花風鈴木市區灑黃金雨花海（附前往交通方法）

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南昌公園風鈴木︱黃花風鈴木市區灑黃金雨花海

南昌公園風鈴木︱黃花風鈴木市區灑黃金雨花海

南昌公園不論公共交通或駕車也方便，周圍設多個泊車地點。每年3-4月是花期短的黃色風鈴木是南昌公園的主角，更有紅花風鈴木點綴，香港位處市區的風鈴木賞花、野餐、郊遊路線，有多片草地的南昌公園是熱門之選。

文︰山全部都係山

南昌公園點去？

乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園，深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。

另南昌公園泊車選擇不少︰可於南昌邨停車場、V Walk、南昌薈停車場泊車再步行到南昌公園。

南昌公園風鈴木位置

位於南昌站及深水埗間的南昌公園在1998年7月啟用，約4.74公頃佔地種植了數十棵黃花風鈴木，另有數棵紅花風鈴木。風鈴木分佈在圓形廣場及兒童三輪車遊樂區一帶，而整個公園甚至都公園外圍的欽州西街都有黃花風鈴木。黃鐘木又名黃花風鈴木，是南美洲委內瑞拉國樹，屬落葉喬木，花葉不相見。至於紅花風鈴木又名巴拉圭風鈴木，是薩爾瓦多國花。風鈴木花期由3至4月，風鈴木花期短，開花為時約一兩周內就凋謝，所以想與黃金雨花海打卡，就要把握時間。

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南昌公園野餐環境如何？

南昌公園24小時開放，2萬呎草原有指是全香港最大面積草坪的公園。南昌公園草地分佈為多個範圍，當中更有些可邊野餐邊欣賞黃花風鈴木。南昌公園其他設施包括兒童遊樂場、兒童三輪車遊樂區、健身設施、足健徑、緩跑徑、鞦韆、洗手間等，適合拍拖、閒遊整舍南昌公園約半至一小時，野餐、跑步、親子樂放電、拍拖也理想。

南昌公園可以帶狗嗎？

南昌公園不屬於寵物公園，想帶狗到公園可以到同區的興華街西遊樂場、蝴蝶谷道寵物公園。南昌公園其他花卉包括繡球花、大紅花、龍船花、無憂花、洋紫荊、白花鬼針草等，四季景色大不同。另南昌公園設地圖資料牌。

 

南昌公園風鈴木

路線

南昌站→深旺道→南昌公園

起步交通

南昌站D1出口
12號巴士-尖東麼地道/九龍公園徑/柯士甸站上車
701/701S巴士-旺角道/亞皆老街上車
971巴士-石排灣/西區海底隧道/南京街上車
A21巴士-紅磡站/碧街/雅蘭中心上車
南昌邨深旺道落車

終點交通

同上

補給

V Walk、南昌邨

撤退

-

廁所

南昌站、南昌公園

距離/需時

約1.2公里
0.5-1小時(連休息及拍照)

體力

1/5

技術

1/5

景色

4/5

南昌公園黃色風鈴木黃花花期是何時？

年3-4月是風鈴木黃花盛開時期，南昌公園都會開滿一片黃色花海。詳細按此

如何前往南昌公園賞黃花？

乘港鐵於南昌站D1出口，往右過馬路2分鐘內抵南昌公園。深水埗站距離較遠，於A2出口沿南昌街過通洲街公園及南昌邨約20分鐘抵達。亦可乘巴士12, A21, 701, 701S, 971，於深旺道落車。詳細按此

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