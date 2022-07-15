南朗山行山路線｜感受海洋公園氣氛 懷緬珍寶海鮮舫

南朗山（Brick Hill）又名海洋公園山，為香港島新手行山路線。既可免費分享到海洋公園傳來的尖叫聲和喜悅，同時靜待香港仔避風塘日落夜景。以高處懷緬曾為李小龍的《龍爭虎鬥》、周星馳主演《食神》的電影場景兼香港人集體回憶的珍寶海鮮舫作結，難度不高回報甚豐。文︰山全部都係山

帶足夠糧水和做好防曬後出發。黃竹坑港鐵站B出口乘升降機，於地面左轉於南朗山道熟食市場起步。初段輕微上斜過惠福道和深灣道紅綠燈，巴士站設汽水機為最後補給位。於新加坡國際學校前右轉續走南朗山道。沿行人路右面而行，不用進入黃竹坑配水庫休憩花園。 短程行山路線沿途景點1︰香港仔避風塘井井有條 越香港加拿大國際學校和香港青少年培育會後，行人路突然消失，緊貼馬路旁而行，必須注意前後方車輛。右面香港仔避風塘船隻排列得像六合彩攪珠整齊，而珍寶海鮮舫在玉桂山、鴨脷洲之前最為突出。珍寶海鮮舫在1975年完工費用達4000萬，1976年開業成為著名景點，英女王伊麗莎白二世、Tom Cruise等都是座上客。然而種種因素衝擊下，珍寶海鮮舫在2020年結業，至2022年移離香港，一代香港地標成為歷史。

《食神》中，周星馳與唐牛（谷德昭飾）比賽，評判薛家燕含淚判唐牛為食神，相信香港人必定看過無數次，根據田啟文訪問資料，部份場景確是於珍寶海鮮舫拍攝，為時足有一星期。而部份鏡頭則於太白海鮮舫取景。至於李小龍（Bruce Lee）電影《龍爭虎鬥》（Enter the Dragon）、《無間道II》、長澤正美主演的《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》、《信用詐欺師JP：公主篇》等都在珍寶海鮮舫取景，而MIRROR的《All in One》MV亦在此拍攝。前行留意左面，黃色「WP12」牌的樓梯為登南朗山的入口。 短程行山路線沿途景點2︰海洋公園傳來熱鬧氣氛 上行幾分鐘的南朗山道休憩花園提供健身設施，續走第二條樓梯初段無甚風景，多行幾步聽到「咿嘩鬼叫」聲，是海洋公園過山車、跳樓機等機動遊戲時的尖叫聲。登南朗山可免費感受海洋公園氣氛，獨特性極強。

短程行山路線沿途景點3︰南朗山打卡位開揚 上方南朗亭小休，除海洋公園外也看到南丫島、鴨脷排景色，旁邊石春路可測試腳底健康。繼續上行路況相對原始，但仍然十分好行，斜度低非常省力。不久出現岩石平台，為最佳看日落和拍照、Timelapse地點，如無意攻頂的可於此處停留，穿上保暖衣物靜待Magic Hour。留意此處風化嚴重，穿行山鞋也要小心奕奕，安全永遠第一。 短程行山路線沿途景點4︰直升機坪看五灣 拾級而上見亂石陣，附近有一張「龍椅」，奇特非常。接碎石路，小心避開水管就問題不大。分叉路右方為直升機坪，可見深水灣、淺水灣、中灣、南灣、舂坎灣共5個灣。熨波洲前船陣整齊、右手面與海洋公園近在咫尺。意猶未盡的多行幾分鐘樓梯，到南朗山山頂與三角測量站合照。 原路折返至岩石平台，天氣不錯的話5時已有一班攝影高手等待日落。夕陽映照在避風塘和遊艇上，水面反射加強效果，令日落氣息更濃厚。看完日落後原路折返到黃竹坑站，結束行程。