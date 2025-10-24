南非欖球員撩陰爪害對手被逐　事後遭追究停賽9場

在欖球界年度的聯合欖球錦標賽，在上周五（17日）的一場比賽出現特殊事件。南非公牛隊與愛爾蘭的康諾特對賽時，公牛隊球員被康諾特球員攔截，雙方在爭球期間，公牛隊球員的韋素斯（Jan-Hendrik Wessels）用手抓對手祖殊梅菲（Josh Murphy）的下體，令梅菲反擊出手打韋素斯。球證雖然將梅菲罰離場20分鐘，但賽會在翻看影片，證實事件後，對韋素斯判處9場的停賽，而梅菲的紅牌「打甩」。

聯合欖球錦標是欖球的球會級賽事，有來自愛爾蘭、蘇格蘭、南非、意大利等欖球會進行聯賽。在上星期的比賽中，公牛隊最終以28:27擊敗康諾特，不過途中出現有關事故。在比賽仍在第一節時，康諾特攔截了公牛隊的推進，雙方球員在地上爭奪，當中梅菲在向康諾特球員搶球時，韋素斯用身體幫手阻擋，然後在期間韋素斯出奇不意用手抓梅菲下體，梅菲一時憤怒用手肘打向韋素斯頭部，球證隨即判罰20分鐘的離場，而韋素斯仍可以比賽。