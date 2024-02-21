南韓兩星和解 李康仁登門謝罪 孫興民代求情：我年輕也常犯錯

南韓國家隊早前出戰亞洲盃期間爆發「乒乓球事件」，兩大於歐洲落班的球星孫興民與李康仁發生衝突，前者在過程中手指脫臼，球隊翌日於4強出局。李康仁事後為事件公開道歉，但仍成輿論眾矢之的。李康仁及後親自到倫敦向孫興民登門謝罪，之後孫興民上載2人大和解的合照，更為師弟求情稱「我年輕時也犯過不少錯」。

「乒乓事件」爆衝突 亞洲盃4強出局導火綫 報道指於南韓4強鬥約旦前一晚，李康仁等年輕球員於晚飯後提早離開前往打乒乓，惟隊長孫興民認為晚飯時間是球隊培養團隊精神的好機會，不滿他們早走的行為，二人發生爭執衝突，期間孫興民右手指甩臼，之後要包紥手指出賽。

李康仁飽受球迷批評 有廣告商撤代言 事發後，李康仁曾公開道歉，但仍飽受國內球迷批評，甚至有廣告商撤代言。周三，該位23歲法甲巴黎聖日耳門中場再發長文道歉，稱已前往倫敦向在熱刺效力的31歲射手孫興民登門謝罪：「亞洲盃上因為我魯莽的行為，讓包括興民哥在內的整支球隊以及球迷失望。我認為最重要的是親自找興民哥真誠道歉。透過長時間對話，我了解他身為隊長所肩負的重擔，也反思了自身行為。我再次感謝興民哥在倫敦的熱情接待。興民哥作為隊長、師兄、隊友，給了我很多忠告，但我沒認真聽，只發表了我的意見。那天晚飯時我做了一件不該做的事。現在回想起來深感懊悔，我亦已向每一位隊友道歉。今後，不管是做球員還是做人，我都將更加努力。」