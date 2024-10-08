南韓國腳黃喜燦被叫做成龍　科木球員種族歧視罪成停賽10場

英超狼隊於7月與意甲科木踢季前熱身賽，狼隊的南韓國腳前鋒黃喜燦報稱受到對手種族歧視，科木球員馬高古圖(Marco Curto)曾講「唔好理佢，佢當自己係（香港影星）成龍（ignore him, he thinks he’s Jackie Chan）」。南韓足總作出投訴後，國際足協周二(8日)宣判目前外借到意乙切塞納的馬高古圖種族歧視罪成，重罰停賽10場，當中5場緩刑2年，馬高古圖同時要執行社會服務令，以及要上堂接受歧視問題相關教育，狼隊對判決表示歡迎，認為見到國際足協打擊種族歧視的決心。

賽事於下半場中段爆發衝突，黃喜燦投訴被對手種族歧視，科木賽後發聲明解釋，指馬高古圖承認講過「佢當自己係成龍」，認為只是借黃喜燦(Hwang Hee-Chan)被狼隊隊友提及的花名「Channy」作出回應，當中沒任何種族歧視或貶低含意。



狼隊7月於西班牙進行集訓，15日友賽意甲升班馬科木期間，黃喜燦稱遭科木球員種族歧視。科木及後發表聲明強調不容忍任何種族主義，查問涉事球員後認為不涉種族歧視，指當時他與隊友說：「不要理會他（黃喜燦），他當自己是成龍。」狼隊在閉門熱身賽贏1:0，事件發生於68分鐘，黃喜燦投訴被對手種族歧視，領隊加利奧尼爾（Gary O’Neil）賽後表示一度打算拉隊離場，但黃喜燦堅持完成比賽。報道指於黃喜燦投訴後，雙方球員曾發生衝突，狼隊球員普丹斯（Daniel Podence）更因揮拳攻擊科木的球員紅牌被逐。