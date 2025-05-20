南韓大谷翔平「二刀流」金成俊　18歲加盟德州遊騎兵

大谷翔平人氣強勁，很大程度是因為他「二刀流」，即是投球與打擊皆在行，是美國職棒百年來難得的奇才。而大谷翔平的「二刀流」，原來感染不少年輕人也追尋「二刀流」夢，其中現年18歲的南韓二刀流球員金成俊（Seong-Jun Kim）便獲美國職棒德州遊騎兵賞識，剛與他簽訂小聯盟合約，支付簽約金120萬美元。

金成俊身高6呎2吋，體重185磅，司職游擊手兼右投手，目前就讀於南韓的光州第一高等學校，預計將於2026年1月畢業。他在2024年被評選為南韓年度高中最佳球員。金成俊球速達95英里，間中更擔任野手，司職游擊手，本賽季打擊率達.333，攻擊指數（OPS）達1.015。德州遊騎兵球探Hamilton Wise表示：「我們對金成俊感到非常興奮，他不但是世界級的天才，我們對他在游擊防守、打擊表現，以及投手丘上的表現印象深刻。我們計劃全面培育他成為真正二刀流球員。」