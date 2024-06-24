熱門搜尋:
歐洲國家盃 十大中文金曲2024 THE SOUTHSIDE 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-06-24 11:20:14

南韓花滑隊醜聞 「新金妍兒」李海仁偕隊友性侵16歲師弟 被罰停賽

分享：
李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05）

李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05）

南韓花式滑冰國家隊被揭上月在海外集訓期間發生性騷擾醜聞，兩名20歲及19歲女選手在酒店內飲酒後，性侵一名16歲男選手及拍下影片。南韓滑冰協會已就事件進行調查，涉事選手分別被罰禁賽1年及3年，其中一人此前被譽為「金妍兒接班人」。

▼▼「金妍兒接班人」李海仁涉性侵▼▼

李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05） 李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05）

根據多間韓媒報道，涉事的是兩名花滑女運動員李海仁（19歲）及劉永（20歲）。兩人不但違規飲酒，酒後還要求16歲男選手徐玟圭到她們的房間，李海仁期間做出讓他感到不適的性侵行為。劉永則在未經同意情況下拍攝過程，並發送給徐玟圭。

 

▼▼劉永涉拍攝過程▼▼

Ad Block
劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou）女 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou） 劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主（IG@youngeyou）

李海仁劉永已提出上訴

南韓冰協本月20日召開會議，針對兩名女運動員在集訓期間酗酒及其他不當行為，決定分別判罰李海仁禁賽3年及劉永禁賽1年，而男選手擅入女運動員宿舍，亦違反管理規定，須接受批評教育，主教練因疏忽管理被停職3個月。韓媒報道指，冰協認為兩名女選手的行為非常嚴重，決定將其上報體育道德中心，兩人已提出上訴。

李海仁若被正式處罰禁賽3年，即意味她將錯失參與2026米蘭冬奧的機會。李海仁的經理公司回應時表示，暫時無法聯絡李海仁，無法發表官方聲明。

李海仁去年在花滑世錦賽女單奪得銀牌，加上樣子甜美，受到傳媒關注，被譽為「金妍兒接班人」。劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主，同時也全國花滑三連冠。徐珉奎則奪得2024年花滑青年世錦賽男單金牌。

歐洲國家盃｜意大利撼克羅地亞求不敗（附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結）

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜截至6月24日（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜截至6月24日（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受