李海仁曾得2023年花滑世錦賽女單銀牌，被譽為「金妍兒接班人」。（IG@happy_haein05）

南韓花式滑冰國家隊被揭上月在海外集訓期間發生性騷擾醜聞，兩名20歲及19歲女選手在酒店內飲酒後，性侵一名16歲男選手及拍下影片。南韓滑冰協會已就事件進行調查，涉事選手分別被罰禁賽1年及3年，其中一人此前被譽為「金妍兒接班人」。

根據多間韓媒報道，涉事的是兩名花滑女運動員李海仁（19歲）及劉永（20歲）。兩人不但違規飲酒，酒後還要求16歲男選手徐玟圭到她們的房間，李海仁期間做出讓他感到不適的性侵行為。劉永則在未經同意情況下拍攝過程，並發送給徐玟圭。

李海仁劉永已提出上訴

南韓冰協本月20日召開會議，針對兩名女運動員在集訓期間酗酒及其他不當行為，決定分別判罰李海仁禁賽3年及劉永禁賽1年，而男選手擅入女運動員宿舍，亦違反管理規定，須接受批評教育，主教練因疏忽管理被停職3個月。韓媒報道指，冰協認為兩名女選手的行為非常嚴重，決定將其上報體育道德中心，兩人已提出上訴。

李海仁若被正式處罰禁賽3年，即意味她將錯失參與2026米蘭冬奧的機會。李海仁的經理公司回應時表示，暫時無法聯絡李海仁，無法發表官方聲明。

李海仁去年在花滑世錦賽女單奪得銀牌，加上樣子甜美，受到傳媒關注，被譽為「金妍兒接班人」。劉永則是第三屆冬季青奧花式滑冰女子單人滑冰比賽金牌得主，同時也全國花滑三連冠。徐珉奎則奪得2024年花滑青年世錦賽男單金牌。