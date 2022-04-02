卡塔爾世界盃｜英格蘭抽籤形勢看似大好　死亡之組葡萄牙撞正烏拉圭南韓加納

2022年世界盃，將於11月21日在卡塔爾展開，而分組抽籤周五(1日)在多哈進行。其中以第2檔次的4屆冠軍德國，被抽到與西班牙、日本以及跨洲附加賽代表同組。而揭幕戰，將由東道主的卡塔爾對厄瓜多爾。

今屆卡塔爾世界盃將移至年底才舉行，雖然仍有3個席位未定出，但抽籤仍選擇在周五舉行。其中，英格蘭看似抽得好籤，同組的對手有美國、伊朗，以及歐洲區餘下的附加賽對手，蘇格蘭、烏克蘭或威爾斯。至於衞冕冠軍的法國，繼1998、2002及2018年之後，再次與丹麥同組，而其餘兩隊分別是突尼西亞及跨洲附加賽的阿聯酋、澳洲或秘魯。