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體育
2022-04-02 01:23:03

卡塔爾世界盃｜英格蘭抽籤形勢看似大好　死亡之組葡萄牙撞正烏拉圭南韓加納

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世界盃決賽周周五完成抽籤。(路透社)

世界盃決賽周周五完成抽籤。(路透社)

2022年世界盃，將於11月21日在卡塔爾展開，而分組抽籤周五(1日)在多哈進行。其中以第2檔次的4屆冠軍德國，被抽到與西班牙、日本以及跨洲附加賽代表同組。而揭幕戰，將由東道主的卡塔爾對厄瓜多爾。

今屆卡塔爾世界盃將移至年底才舉行，雖然仍有3個席位未定出，但抽籤仍選擇在周五舉行。其中，英格蘭看似抽得好籤，同組的對手有美國、伊朗，以及歐洲區餘下的附加賽對手，蘇格蘭、烏克蘭或威爾斯。至於衞冕冠軍的法國，繼1998、2002及2018年之後，再次與丹麥同組，而其餘兩隊分別是突尼西亞及跨洲附加賽的阿聯酋、澳洲或秘魯。

德國被編入與西班牙同組。(路透社)

德國被編入與西班牙同組。(路透社)

至於兩支東亞球隊的日本及南韓，卻面對勁敵，其中南韓被編入死亡之組，同組有葡萄牙、烏拉圭以及加納3支勁旅，要突圍出線並不容易。至於日本，亦面對着兩支歐洲勁旅的西班牙與德國，而餘下的對手是跨區附加賽的哥斯達黎加或新西蘭。

卡塔爾揭幕戰對厄瓜多爾

東道主的卡塔爾，首戰將面對南美的厄瓜多爾，而同組還有歐洲的荷蘭及非洲冠軍的塞內加爾。而巴西就被編入G組，將面對歐洲的瑞士、塞爾維亞，以及非洲的喀麥隆。上屆亞軍的克羅地亞，就與比利時、摩洛哥以及加拿大同組。

另外，最後的3個席位，亞洲區的附加賽會先在6月7日在卡塔爾舉行，阿聯酋與澳洲的勝方會晉身跨區附加賽，對南美洲代表的秘魯，而另一場跨區附加賽就由哥斯達黎加對新西蘭，比賽將於6月13至14日在多哈進行。至於歐洲的餘下一席，仍要等待國際足協與烏克蘭及蘇格蘭商議後再決定。

A組

卡塔爾、荷蘭、塞內加爾、厄瓜多爾

B組

英格蘭、美國、伊朗、蘇格蘭／烏克蘭／威爾斯

C組

阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特阿拉伯

D組

法國、丹麥、突尼西亞、阿聯酋／澳洲／秘魯

E組

西班牙、德國、日本、哥斯達黎加／新西蘭

F組

比利時、克羅地亞、摩洛哥、加拿大

G組

巴西、瑞士、塞爾維亞、喀麥隆

H組

葡萄牙、烏拉圭、南韓、加納

世界盃決賽周周五完成抽籤。(路透社) 世界盃決賽周周五完成抽籤。(路透社) 法國主帥迪甘斯拿着世界盃獎杯入場。(路透社) 前巴西國腳卡富擔任抽籤嘉賓之一。(路透社) 前中國隊主帥米路天奴域擔任抽籤嘉賓之一。(路透社)
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