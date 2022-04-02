卡塔爾世界盃｜英格蘭抽籤形勢看似大好　死亡之組葡萄牙撞正烏拉圭南韓加納

2022年世界盃，將於11月21日在卡塔爾展開，而分組抽籤周五(1日)在多哈進行。其中以第2檔次的4屆冠軍德國，被抽到與西班牙、日本以及跨洲附加賽代表同組。而揭幕戰，將由東道主的卡塔爾對厄瓜多爾。
今屆卡塔爾世界盃將移至年底才舉行，雖然仍有3個席位未定出，但抽籤仍選擇在周五舉行。其中，英格蘭看似抽得好籤，同組的對手有美國、伊朗，以及歐洲區餘下的附加賽對手，蘇格蘭、烏克蘭或威爾斯。至於衞冕冠軍的法國，繼1998、2002及2018年之後，再次與丹麥同組，而其餘兩隊分別是突尼西亞及跨洲附加賽的阿聯酋、澳洲或秘魯。
另外，最後的3個席位，亞洲區的附加賽會先在6月7日在卡塔爾舉行，阿聯酋與澳洲的勝方會晉身跨區附加賽，對南美洲代表的秘魯，而另一場跨區附加賽就由哥斯達黎加對新西蘭，比賽將於6月13至14日在多哈進行。至於歐洲的餘下一席，仍要等待國際足協與烏克蘭及蘇格蘭商議後再決定。
A組
卡塔爾、荷蘭、塞內加爾、厄瓜多爾
B組
英格蘭、美國、伊朗、蘇格蘭／烏克蘭／威爾斯
C組
阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特阿拉伯
D組
法國、丹麥、突尼西亞、阿聯酋／澳洲／秘魯
E組
西班牙、德國、日本、哥斯達黎加／新西蘭
F組
比利時、克羅地亞、摩洛哥、加拿大
G組
巴西、瑞士、塞爾維亞、喀麥隆
H組
葡萄牙、烏拉圭、南韓、加納