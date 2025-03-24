卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊摘季軍 國際賽首面獎牌

鄭紫琳盼更多香港人參與卡巴迪

在3月22日，香港卡巴迪女子隊嚴陣以待，在季軍戰中決戰威爾斯，以75︰14力壓威爾斯，榮獲2025卡巴迪世界盃女子組季軍。香港女子隊隊長鄭紫琳表示：「對上一屆的世界盃已是6年前，很高興我們繼續堅持訓練，令香港卡巴迪能首次在國際賽中拿下獎牌。縱使與歐洲人體型上有差距，但我們能發揮所長，實現香港打不死的精神。遺憾在小組賽對英蘭時，在最後2分鐘雙方比數只差一分，卻未能把握機會，最終距離冠軍賽只差一步。感謝過去康文署資助運動員培訓，亦感激所有親身和觀看直播的觀眾，期望日後在香港有更多人參與卡巴迪，和我們一起走更遠。」