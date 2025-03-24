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體育
2025-03-24 10:25:00

卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊摘季軍 國際賽首面獎牌

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卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊摘季軍 男隊8強止步。（香港卡巴迪體育聯會圖片）

卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊摘季軍 男隊8強止步。（香港卡巴迪體育聯會圖片）

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香港卡巴迪體育聯會派出男子和女子隊伍，代表中國香港出戰於2025年3月17至23日假英國伯明翰舉行的「2025卡巴迪世界盃」。香港卡巴迪女子隊以15︰53不敵傳統強國印度，季軍賽重振士氣擊敗威爾斯，榮獲2025卡巴迪世界盃女子組季軍。同日，香港男子隊以23︰89不敵東道主英格蘭，8強止步。

卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊取得季軍，為在國際賽中拿獎牌。（香港卡巴迪體育聯會圖片） 卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊取得季軍，為在國際賽中拿獎牌。（香港卡巴迪體育聯會圖片） 卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊取得季軍，為在國際賽中拿獎牌。（香港卡巴迪體育聯會圖片） 卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊取得季軍，為在國際賽中拿獎牌。（香港卡巴迪體育聯會圖片） 香港女子隊隊長鄭紫琳盼更多香港人參與卡巴迪。（香港卡巴迪體育聯會圖片）

鄭紫琳盼更多香港人參與卡巴迪

在3月22日，香港卡巴迪女子隊嚴陣以待，在季軍戰中決戰威爾斯，以75︰14力壓威爾斯，榮獲2025卡巴迪世界盃女子組季軍。香港女子隊隊長鄭紫琳表示：「對上一屆的世界盃已是6年前，很高興我們繼續堅持訓練，令香港卡巴迪能首次在國際賽中拿下獎牌。縱使與歐洲人體型上有差距，但我們能發揮所長，實現香港打不死的精神。遺憾在小組賽對英蘭時，在最後2分鐘雙方比數只差一分，卻未能把握機會，最終距離冠軍賽只差一步。感謝過去康文署資助運動員培訓，亦感激所有親身和觀看直播的觀眾，期望日後在香港有更多人參與卡巴迪，和我們一起走更遠。」

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香港卡巴迪體育聯會出戰世界盃名單

女子隊：馮思雯、梁翠萍、姚偉茵、戴曉琳、李穎琳、周晞桐、鄭紫琳、鍾櫻、洪嘉俐、張潔怡

男子隊：潘永樂、楊啟津、馬漢達、葉俊希、洪天笙、郭敬業、黃偉銓、Sharma Rojit、廖子維、梁金盛、戚信晞

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