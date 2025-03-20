卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會女隊負英格蘭 次名晉級4強

香港卡巴迪體育聯會派出男子和女子隊伍，代表中國香港出戰於2025年3月17至23日假英國伯明翰舉行的「2025卡巴迪世界盃」。香港女隊雖不敵英格蘭，仍能晉級4強。至於男隊不敵勁旅印度，今日連打兩場力爭8強席位。

女隊明天硬撼印度⁡

昨天香港卡巴迪女子隊對英格蘭，爭取首名出線機會。比賽初段勢均力敵，唯中段被英格蘭拉開比數，半場比數落後12︰27。後來香港隊一度落後16分，仍咬緊牙關，以Super Tackle的策略，即3人或以下防守，成功攔截英格蘭的進攻手，每次可額外獲得1分獎勵，逐步將比分拉近。比賽最後兩分鐘，香港隊將比分拉近至38︰39。然而香港女子隊最後未能逆轉戰況，以39︰45不敵英格蘭，小組次名出線。明天（3月21日）4強對印度。