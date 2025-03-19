卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會赴英國出戰 女隊大勝匈牙利 男隊首戰負威爾斯

香港卡巴迪體育聯會派出男子和女子隊，代表中國香港出戰於2025年3月17至23日假英國伯明翰舉行的「2025卡巴迪世界盃」。比賽由國際卡巴迪組織World Kabaddi主辦，參賽的國家或地區超過10個。首戰香港女隊以73︰20大勝匈牙利，香港男隊則以不敵威爾斯。

女隊教練黃偉銓︰多年努力不容置疑

3月17日，香港卡巴迪女子隊在小組賽中先拔頭籌，以73︰20力克匈牙利。卡巴迪女隊教練黃偉銓表示：「經歷過上一屆World Kabaddi舉辦的世界盃，香港卡巴迪女子隊成員於這幾年期間奮勉不懈，持續練習，並在今場發揮所長。迎來女子隊成軍以來首次在國際舞台的勝利，對我們來說別具意義，證明我們多年的努力是不容置疑的。我期望接下來賽事，可以讓大家一同見證，香港卡巴迪再創高峰！」

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昨日（3月18日）香港卡巴迪男子隊完成小組賽中首戰，力抗威爾斯。香港男子隊在比賽中段一度落後，不過，他們仍不甘示弱，奮起直追，曾將對手「清場」，即對方選手全數出局(All Out)。可惜最終不敵威爾斯，以49︰68落敗。