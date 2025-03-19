卡巴迪世界盃｜香港卡巴迪體育聯會赴英國出戰 女隊大勝匈牙利 男隊首戰負威爾斯

香港卡巴迪體育聯會派出男子和女子隊，代表中國香港出戰於2025年3月17至23日假英國伯明翰舉行的「2025卡巴迪世界盃」。比賽由國際卡巴迪組織World Kabaddi主辦，參賽的國家或地區超過10個。首戰香港女隊以73︰20大勝匈牙利，香港男隊則以不敵威爾斯。
女隊教練黃偉銓︰多年努力不容置疑
3月17日，香港卡巴迪女子隊在小組賽中先拔頭籌，以73︰20力克匈牙利。卡巴迪女隊教練黃偉銓表示：「經歷過上一屆World Kabaddi舉辦的世界盃，香港卡巴迪女子隊成員於這幾年期間奮勉不懈，持續練習，並在今場發揮所長。迎來女子隊成軍以來首次在國際舞台的勝利，對我們來說別具意義，證明我們多年的努力是不容置疑的。我期望接下來賽事，可以讓大家一同見證，香港卡巴迪再創高峰！」
昨日（3月18日）香港卡巴迪男子隊完成小組賽中首戰，力抗威爾斯。香港男子隊在比賽中段一度落後，不過，他們仍不甘示弱，奮起直追，曾將對手「清場」，即對方選手全數出局(All Out)。可惜最終不敵威爾斯，以49︰68落敗。
教練鄭紫琳賽後表示男子隊初段發揮不錯：「可惜中段開始失誤較多，斷送初段建立的比分優勢。由於男子隊成軍兩年，相對上欠缺國際賽經驗，所以在落後時顯得急躁。雖然結果未如理想，但餘下的小組賽，期望我們能盡快調整策略，愈戰愈勇！」
在餘下的小組賽事方面，女子隊今天(3月19日)將對戰英格蘭，而男子隊則於鬥印度；(3月20日)則迎戰蘇格蘭及意大利。
香港卡巴迪體育聯會出戰世界盃名單
女子隊：馮思雯、梁翠萍、姚偉茵、戴曉琳、李穎琳、周晞桐、鄭紫琳、鍾櫻、洪嘉俐、張潔怡
男子隊︰潘永樂、楊啟津、馬漢達、葉俊希、洪天笙、郭敬業、黃偉銓、Sharma Rojit、廖子維、梁金盛、戚信晞