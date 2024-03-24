卡巴迪聯校比賽｜明愛胡振中男子五人賽封王　青中男女子混合帶式摘金

由香港卡巴迪協會主辦及康樂及文化事務署資助的「卡巴迪聯校比賽」於本月22日，假香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村舉行。是次比賽為本港首次以新興運動卡巴迪舉行的中學聯校比賽，參賽對象為高中生。
滙基書院成為雙料亞軍
當中賽事包括男子五人卡巴迪由明愛胡振中中學封王；男女子混合帶式卡巴迪，由中華基督教青年會中學獲得冠軍；而滙基書院則成為兩項賽事的雙料亞軍。
「卡巴迪聯校比賽」大會負責人鄭紫琳教練坦言於香港發展新興運動並不容易，所以非常感謝參賽的中學願意為學生引入卡巴迪運動，讓學生體驗不同的運動及文化。
非華裔學生參與其中
比賽中亦不缺非華裔的學生，即使語言和文化不同，學生亦能藉卡巴迪交流互動，令人感到溫馨。此外，鄭教練期望未來在香港舉辦卡巴迪國際邀請賽，讓世界各地的選手能在香港享受高水平賽事。
香港卡巴迪協會近年在本港致力推廣卡巴迪，曾為眾多學校提供卡巴迪體驗課程及訓練。
本次「卡巴迪聯校比賽」中，一些參賽的中學亦有參與由香港卡巴迪協會主辦及康樂及文化事務署資助的「卡巴迪入校培訓計劃」。香港卡巴迪協會亦同時向公眾定期舉辦卡巴迪同樂日及每年一度的本地公開賽賽事，提供機會讓公眾投入於卡巴迪運動中。