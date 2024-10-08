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體育
2024-10-08 14:00:00

卡巴迪｜鄭紫琳出戰首屆國際女子聯賽 香港第一人

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卡巴迪｜鄭紫琳出戰首次國際女子聯賽 香港第一人

卡巴迪｜鄭紫琳出戰首次國際女子聯賽 香港第一人

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香港卡巴迪體育聯會教練及隊員鄭紫琳，將會出戰由國際卡巴迪組織World Kabaddi及國際運動組織Holistic International Pravasi Sports Association合辦的GPKL國際卡巴迪聯賽(Global Pravasi Kabaddi League)。這個全球首屆國際卡巴迪女子聯賽於10月20日至11月6日在印度哈里亞納邦舉行，鄭紫琳直言心情忐忑。

鄭紫琳是香港卡巴迪體育聯會教練及隊員。 鄭紫琳是香港第一人出戰國際女子卡巴迪聯賽。 鄭紫琳將首次踏足卡巴迪起源地印度。 卡巴迪是香港新興運動。 鄭紫琳仍未知道會代表那支球隊。 香港卡巴迪體育聯會一直推廣這項新興運動。

鄭紫琳稱心情忐忑

此聯賽為全球首次國際卡巴迪女子聯賽。72名選手來自超過15個國家或地區，包括主辦國印度、英國、波蘭、阿根廷、加拿大和意大利等。選手將會分為6隊進行聯賽，而聯賽舉行前會有一星期於印度新德里進行訓練。

鄭紫琳表示對於成為香港首名女子代表參加國際卡巴迪聯賽，心情忐忑︰「一方面，對於首次踏足卡巴迪起源地印度，這個未知的國度感到不安；另一方面，期待與世界各地的代表組隊交流，以了解自己在國際上的水平。」她希望透過今次的聯賽，讓更多的人認識到卡巴迪原來是一個國際性的運動。

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卡巴迪（Kabaddi）於1990年被納入為亞運項目，而卡巴迪為印度最古老的運動，主辦方希望透過今次的聯賽，為印度爭取主辦2036年奧運打好基石。

 