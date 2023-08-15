卡斯度破紀錄11.5億元投車仔

車路士不單在英超開咧戰硬撼利物浦不落下風，在轉會市場亦勝出重要一仗，據報以1.15億英鎊(約11.5億港元)，成功從白禮頓簽得厄瓜多爾中場新星、摩西斯卡斯度(Moises Caicedo)，並是該會年內第二度打破英超轉會費紀錄。

雖然利物浦領隊高普上周五在賽前記招，宣布跟白禮頓達成1.1億英鎊轉會費協議，以圖截擊一直在交易上跟白禮頓拉鋸的車路士；但卡斯度本人一早心繫「藍戰士」，結果後者重啟談判交易，付出比利物浦多500萬英鎊轉會費，成功取得這位21歲世盃國腳來投，雙方先簽約8年，並有優先續約一年至2032年。車路士在年內於轉會市場兩破紀錄，阿根廷世盃冠軍防中安素費南迪斯(Enzo Fernandez)年初已以1.07億英鎊，從葡超賓菲加登陸倫敦。

成名於國內迪華利獨立隊的卡斯度，在2020年已受曼聯關注；但紅魔最終拒絕付出430萬英鎊轉會費，而此子之後仍然登陸英超，轉會白禮頓，他預計周一完成體測後，將會是今夏第8位加盟車路士的球員。但剛在英超首戰1比1逼和利物浦的車路士，擴軍未停，除看來又會搶贏紅軍，簽得修咸頓的比利時中場新星羅美奧利維亞(Romeo Lavia)外，據報巴甲山度士的18歲前鋒迪雲華盛頓(Deivid Washington)周一飛抵倫敦，以1,700萬英鎊轉會費，簽下「6+1」年合約。