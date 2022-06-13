印尼公開賽｜謝影雪染疫混雙退賽

本港羽毛球運動員謝影雪，今日在社交網站表示自己確診，無法出戰本周舉行的印尼公開賽，將與混雙拍擋鄧俊文退出明日展開的賽事。鄧俊文／謝影雪在印尼公開賽被視為7號種子，原定在32強再度迎戰法國的Thom Gicquel／Delphine Delrue。

謝影雪今日在社交網站發文指，當地酒店衛生不理想，不少外隊均出現食物中毒，除球場比賽及訓練外，自己與教練和隊友都會在酒店承近商場用餐，而每次外出都會帶上口罩，食飯前亦做足消毒步驟，「頭幾日教練及隊友有發燒及肚痾，自己反而喺8強比賽後先開始喉嚨痛及肌肉酸痛，亦有少少肚痛。當時快測無事，亦覺得自己可能開始腸胃炎，但幾日休息及食藥後，依然持續低燒同咳，所以第3日做快測時就發現自己確診了。」

謝影雪冀6月尾馬來西亞公開賽再上場

謝影雪續稱，因為確診無法出戰本周舉行的印尼公開賽，亦對影響了拍檔鄧俊文無法比賽表示抱歉。她說，本身練習了半年，終於可以比賽「係想好好測試訓練成果，但而家要先休息一下，希望體能會及時恢復，可以喺6月尾嘅馬來西亞公開賽再次上場。」她又特別感謝連日來抱恙，但一直照顧她的教練和隊友，並多謝每個留言鼓勵。她說，待她好好休息後，「好快可以在喺場上同大家見面」。