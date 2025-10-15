印尼拒為以色列運動員發簽證　體操世界冠軍無法衞冕

印尼將周日（19日）舉辦世界體操錦標賽的賽事，不過他們拒絕對以色列運動員發出簽證，而國際體育仲裁法院（CAS）亦拒絕頒布緊急措施，令到前奧運金牌得主的以色列選手杜高柏耶特（Artem Dolgopyat）將無法衞冕。
以色列體操協會（IGF）在周二（14日）要求CAS頒布緊急措施，以讓選手可以確保參與賽事，當中包括更改比賽地點或日程，不過已被CAS拒絕。而IGF方面亦批評，國際體操聯會（FIG）缺乏措施解決有關問題是「不公平」，指該國際體育聯會造成了成員受到歧視。CAS在第一次的裁決指出，有關裁決超出他們的範圍，在有關聲明指出，FIG在要求印尼發出簽證方面沒有特權，而這亦超出聯會可以做到的範圍，故駁回了以色列控訴。
不過IGF方面認為，印尼方面已是明顯違反了賽會的規則：「一個國家竟然禁止另一個國家參加世界錦標賽，而管理機構卻袖手旁觀，這真是令人難以置信。」他們又對CAS的決定表示極度失望：「這決定破壞了體育和公平競爭的基礎，對為此不懈努力的運動員及工作人員造成了沉重打擊。」以色列的體操選手，東京奧運金牌及巴黎奧運銀牌的自由體操代表杜高柏耶特在社交平台指出「我們為體操運動員不論男女，以及專業團隊都感到非常失望。而且我們對最近的裁決感到擔憂，因為這可能會對我們所有代表團的未來以及整個體育界產生負面影響。我們會繼續抗爭，希望伸張正義，但不幸的是，我們將無法再參加本屆世錦賽了。」杜高柏耶特在上屆比利時的世錦賽亦獲得金牌。