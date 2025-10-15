印尼拒為以色列運動員發簽證　體操世界冠軍無法衞冕

印尼將周日（19日）舉辦世界體操錦標賽的賽事，不過他們拒絕對以色列運動員發出簽證，而國際體育仲裁法院（CAS）亦拒絕頒布緊急措施，令到前奧運金牌得主的以色列選手杜高柏耶特（Artem Dolgopyat）將無法衞冕。

以色列體操協會（IGF）在周二（14日）要求CAS頒布緊急措施，以讓選手可以確保參與賽事，當中包括更改比賽地點或日程，不過已被CAS拒絕。而IGF方面亦批評，國際體操聯會（FIG）缺乏措施解決有關問題是「不公平」，指該國際體育聯會造成了成員受到歧視。CAS在第一次的裁決指出，有關裁決超出他們的範圍，在有關聲明指出，FIG在要求印尼發出簽證方面沒有特權，而這亦超出聯會可以做到的範圍，故駁回了以色列控訴。