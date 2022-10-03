印尼球迷騷亂︱阿雷馬主席承擔責任　擬被禁主場作賽

上周末（1日）在印尼發生的球迷騷亂，主隊阿雷馬的主席召開記者會致歉，並表示願意承擔所有的責任。有傳印尼足協（PSSI）計劃禁止阿雷馬今季餘下再於主場出戰，不過仍有聲音不滿處分太輕，要求將阿雷馬降級。
作為近年足球壇最大悲劇，當局目前將死亡人數修正為125人。事緣是作為東爪哇的超級打吡戰，由阿雷馬迎戰同屬東爪哇省泗水的宿敵佩斯巴亞。有報道指是因為阿雷馬的球迷對球證的判決不滿而闖入球場，而印尼亦有報道指，是因為最初有兩名小球迷希望入場阿雷馬球員合照，之後湧入場內的球迷開始失控而導致。而警方之後向場內發射催淚彈以致球迷走避期間導致人踩人。
有要求將阿雷馬降級
阿雷馬的主席Gilang Widya Pramana就有關事件致歉，又表示願意承擔事故的責任。而據印尼傳媒表示，PSSI已計劃禁止阿雷馬今季再在主場出戰。Gilang Widya Pramana就指，有關的決定將令阿雷馬失去門票的收入，對球會來說已是非常嚴重的懲處。不過有聲音仍認為有關的懲處仍然輕微，要求將阿雷馬作出降級的處分。另外有報道又指，警方曾要求賽會將比賽提前在下午3時舉行，不過PSSI卻拒絕有關建議並繼續改在傍晚進行。
阿雷馬是印尼最受歡迎的球會之一，球隊的入場人數與位處首都雅加達的佩斯查是今季入場平均逾2萬的球會。過去印尼球迷的騷亂不時發生，過去甚至要出動裝甲車護送球員及職員進入球場，在阿雷馬與佩斯巴亞的對賽也不是首次出現衝突。在1997年的一場亞洲盃賽冠軍盃的比賽，香港的南華在大球場對印尼的萬隆，也一度因為印尼球員及本地球迷爭執而引發衝突。
印尼足球近年也因為貪污及組織等問題，多次被國際足協（FIFA）及亞洲足協（AFC）懲處，在2012及2015年曾兩度被禁賽，而印尼的體育部門也曾中止足協的資格。
警方向看台放催淚彈後煙霧瀰漫
#Breaking: Just in - At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 1, 2022
大批死傷者事發後被放到球場更衣室外
🇮🇩 More than 100 people dead because of riot after Arema vs Persebaya match at Stadion Kanjuruhan Malang, police officers action aggravated the situation by shooting tear gas which is prohibited by FIFA regulations pic.twitter.com/QFCDGuzwMd— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) October 1, 2022