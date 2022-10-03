印尼球迷騷亂︱阿雷馬主席承擔責任　擬被禁主場作賽

上周末（1日）在印尼發生的球迷騷亂，主隊阿雷馬的主席召開記者會致歉，並表示願意承擔所有的責任。有傳印尼足協（PSSI）計劃禁止阿雷馬今季餘下再於主場出戰，不過仍有聲音不滿處分太輕，要求將阿雷馬降級。

作為近年足球壇最大悲劇，當局目前將死亡人數修正為125人。事緣是作為東爪哇的超級打吡戰，由阿雷馬迎戰同屬東爪哇省泗水的宿敵佩斯巴亞。有報道指是因為阿雷馬的球迷對球證的判決不滿而闖入球場，而印尼亦有報道指，是因為最初有兩名小球迷希望入場阿雷馬球員合照，之後湧入場內的球迷開始失控而導致。而警方之後向場內發射催淚彈以致球迷走避期間導致人踩人。

有要求將阿雷馬降級

阿雷馬的主席Gilang Widya Pramana就有關事件致歉，又表示願意承擔事故的責任。而據印尼傳媒表示，PSSI已計劃禁止阿雷馬今季再在主場出戰。Gilang Widya Pramana就指，有關的決定將令阿雷馬失去門票的收入，對球會來說已是非常嚴重的懲處。不過有聲音仍認為有關的懲處仍然輕微，要求將阿雷馬作出降級的處分。另外有報道又指，警方曾要求賽會將比賽提前在下午3時舉行，不過PSSI卻拒絕有關建議並繼續改在傍晚進行。

阿雷馬是印尼最受歡迎的球會之一，球隊的入場人數與位處首都雅加達的佩斯查是今季入場平均逾2萬的球會。過去印尼球迷的騷亂不時發生，過去甚至要出動裝甲車護送球員及職員進入球場，在阿雷馬與佩斯巴亞的對賽也不是首次出現衝突。在1997年的一場亞洲盃賽冠軍盃的比賽，香港的南華在大球場對印尼的萬隆，也一度因為印尼球員及本地球迷爭執而引發衝突。

印尼足球近年也因為貪污及組織等問題，多次被國際足協（FIFA）及亞洲足協（AFC）懲處，在2012及2015年曾兩度被禁賽，而印尼的體育部門也曾中止足協的資格。