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體育
2025-03-10 11:14:00

古圖奧斯獲比利時「鋪紅地毯」迎回歸　卡斯迪爾斯退出國家隊

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古圖奧斯獲比利時「鋪紅地毯」迎回歸　卡斯迪爾斯退出國家隊。

古圖奧斯獲比利時「鋪紅地毯」迎回歸　卡斯迪爾斯退出國家隊。

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比利時門將卡斯迪爾斯（Koen Casteels），因不滿比利時足球隊即將迎回古圖奧斯（Thibaut Courtois），宣布即時退出國家隊。

過去18個月，卡斯迪爾斯一直是比利時的正選門將，期間古圖奧斯因與前主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）發生矛盾，拒絕為國家隊效力。不過，自從比利時足總今年1月任命魯迪加西亞（Rudi Garcia）為新主帥後，古圖奧斯已經表態願意回歸國家隊。

卡斯迪爾斯在比利時的《MidMid》播客節目中表示：「我覺得很奇怪，為何足總會180度轉變態度，現在竟然鋪上紅地毯，張開雙臂歡迎他回來。」

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古圖奧斯與前任主帥不滿

古圖奧斯去年因隊長臂章的問題與主帥泰迪斯高發生衝突，最終選擇退出國家隊，並缺席了歐洲國家盃，當時正是卡斯迪爾斯為比利時把守大門，而比利時最終在16強止步。

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卡斯迪爾斯不滿比利時足總

現年32歲的古圖奧斯擁有102場國際賽經驗，被認為是當今世界最佳門將之一。早前，他與新帥加西亞會面，並在上月公開表態，稱自己希望重返國家隊。對此，卡斯迪爾斯直言：「首先，我認為古圖奧斯能夠自行決定何時回歸，這實在有點奇怪。這與古圖奧斯本人無關，主要是我不認同比利時足總的做法。這與我對團隊運動應有的標準和價值觀完全不符。」

「從今天起，我將不再為國家隊效力。」他補充道。

換轉你係比利時足總，你又會點選擇？

原文刊登於 Yahoo 體育

卡斯迪爾斯（Koen Casteels）因古圖奧斯而退出比利時足球隊。

卡斯迪爾斯（Koen Casteels）因古圖奧斯而退出比利時足球隊。

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