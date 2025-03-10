古圖奧斯獲比利時「鋪紅地毯」迎回歸　卡斯迪爾斯退出國家隊。

比利時門將卡斯迪爾斯（Koen Casteels），因不滿比利時足球隊即將迎回古圖奧斯（Thibaut Courtois），宣布即時退出國家隊。

過去18個月，卡斯迪爾斯一直是比利時的正選門將，期間古圖奧斯因與前主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）發生矛盾，拒絕為國家隊效力。不過，自從比利時足總今年1月任命魯迪加西亞（Rudi Garcia）為新主帥後，古圖奧斯已經表態願意回歸國家隊。

卡斯迪爾斯在比利時的《MidMid》播客節目中表示：「我覺得很奇怪，為何足總會180度轉變態度，現在竟然鋪上紅地毯，張開雙臂歡迎他回來。」