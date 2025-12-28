台灣五人足球門將又犯錯　又一次慶祝太早連球隊都忍不住取笑

「人類總是犯着同樣的錯誤」，在大約半年前，一位台灣的大學五人足球守門員，因為太早慶祝，結果救出點球後卻被對手絕殺。這位守門員鄭凱鴻曾表示會記住這教訓，然而在周末（27日）舉行的台灣五人聯賽，在點球大戰擋住對手射門，卻又因為慶祝太快，球落地彈回龍門，頓時救出變入球，幸最終他都將功補過讓球隊勝出。

在5月的時候，鄭凱鴻在大學聯賽的比賽中，救出對手一記點球後，重開比賽就慶祝，結果被對手偷球後射入。事件引起網上熱議，就連外國媒體都在討論。事隔半年多，鄭凱鴻在台灣的五人足球聯賽中，代表新竹出賽，球隊周末在季軍戰對陣桃園，雙方在法定時間踢平5:5，要以點球分勝負。首輪兩隊射入後，到第2輪，鄭凱鴻原本用胸口擋住對手的勁射，皮球彈高後，鄭凱鴻卻已走到場邊興奮慶祝，誰不知球落地後就彈向龍門，結果由擋出變入球。幸好的是，鄭凱鴻第4輪成功擋出對手的射門到場邊，最終新竹隊還是贏5:4勝出。