台灣大學五人足球門將回應網民　隊友公開維護同遭嘲笑

早前，台灣的一場大學五人足球比賽的片段，因為門將撲救點球成功後歡呼，卻不幸被對手偷球成功並反勝。事件在社交平台上發酵，惹來各地網民的嘲笑。據報有隊友事後曾為守門員發聲支援，卻引來更多的網民取笑。事件的門將鄭凱鴻在周三（28日）晚也終於忍不住回應網民，他表示自己會「努力學會怎麼站起來」，並表示「願意為自己承擔，也願意從這裡重新出發。」
在上星期台灣的一項五人足球賽事，決賽由屏東大學隊對上台灣體育大學。比賽末段雙方打成3:3，但屏大被罰點球。鄭凱鴻原本成功救出點球，但在重新開球時一時忘形，把球放落地後興奮慶祝，被對手從後繞過偷走並射入，最終屏大輸3:4。影片之後在社交平台熱傳，鄭凱鴻引來不少網民的取笑，也因此令他的隊友站出來為他辯護，可是網民就連隊友也取笑，變成網絡的欺凌。
鄭：我在努力學會怎麼站起來
鄭凱鴻在周三終於親身透過Threads，面對所有的網民。他表示：「那場比賽，是我守門員生涯裡最難忘的一場。 因為一個失誤，我的名字被記住了。」他指在網民的取笑自己全都看到。他承認自己因為太早的慶祝造成了失誤：「那一秒，我也懊悔過、自責過，更難過自己讓隊友失望。」他表示自己也經歷過低潮，但也享受過贏球的喜悅和榮耀，他指：「我不完美，我甚至會犯讓人記一輩子的錯，但我也在努力學會怎麼站起來。」鄭稱，自己願意為行為承擔，並重新出發。
鄭的發文在網上引來鼓勵，不少網民都指其實只是一時的犯錯，過去也有不少門將，包括前北愛爾蘭門將的基雲（Paul Givan）也曾出過同樣的錯誤，在今個賽季也有香港理文的陳嘉豪，並對鄭的承擔和勇氣表示支持。而早前，前香港隊教練，現中華台北女足主帥的陳曉明也在網上指出，所有人在年少時都可能會犯過一些大錯，只是鄭今次遇上了被網上流傳就被世界取笑，反問自己是否應慶幸自己的「不幸」沒有在網上流傳。