台灣大學五人足球門將回應網民　隊友公開維護同遭嘲笑

早前，台灣的一場大學五人足球比賽的片段，因為門將撲救點球成功後歡呼，卻不幸被對手偷球成功並反勝。事件在社交平台上發酵，惹來各地網民的嘲笑。據報有隊友事後曾為守門員發聲支援，卻引來更多的網民取笑。事件的門將鄭凱鴻在周三（28日）晚也終於忍不住回應網民，他表示自己會「努力學會怎麼站起來」，並表示「願意為自己承擔，也願意從這裡重新出發。」

在上星期台灣的一項五人足球賽事，決賽由屏東大學隊對上台灣體育大學。比賽末段雙方打成3:3，但屏大被罰點球。鄭凱鴻原本成功救出點球，但在重新開球時一時忘形，把球放落地後興奮慶祝，被對手從後繞過偷走並射入，最終屏大輸3:4。影片之後在社交平台熱傳，鄭凱鴻引來不少網民的取笑，也因此令他的隊友站出來為他辯護，可是網民就連隊友也取笑，變成網絡的欺凌。