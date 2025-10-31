史高斯告別講波　全力照顧自閉症兒子Aiden

史高斯與前妻共同撫養現年20歲的Aiden，他在播客節目中談到作為父親所面對的挑戰，「我現在所有的生活安排都圍繞着他，我仍會做一些錄影室分析工作，但一切都要按Aiden的日程。上季星期四晚我會做歐霸盃的評述工作，原本這是我照顧他的時間，所以他感到焦躁，甚至咬人、抓人。他能立刻察覺到日常節奏被打亂。」

曼聯名宿史高斯（Paul Scholes）透露，為了照顧患有嚴重自閉症的兒子 Aiden，決定停止足球評述的工作。

史高斯續指一直想停下講波的工作，直到自己擁有播客節目《Stick to Football》，認為安排更適合自己，「不，其實是更適合Aiden。」而史高斯亦希望透過分享育兒的困難與快樂，幫助其他身處相似處境的家庭。

Aiden直到兩歲半才確診。史高斯指早就知道兒子有些不對，但當時完全未曾聽過這種病。「記得有次我們作客打比郡，我根本不想比賽，結果領隊下星期把我放在後備，我那時還未向任何人說出真相。幾週後我才告訴他們，因為真的很難開口。」