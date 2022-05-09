吊手岩行山路線｜初探馬鞍山險地秘景 遠眺西貢海湛藍海灣

吊手岩為香港著名險峰之一，難度媲美同在這個章節內的石芽北脊和飛鵝山南脊。登吊手岩已相當具挑戰性，若想為路線增加一顆星的難度，可取雁谷迷徑、黃金壁脊的路線。

吊手岩部分路段需攀爬

我們曾由高人帶路走此路，上攀的路段更多，沿途路徑並不清晰，會經過多處險壁直崖，對體力要求大大提升。雁谷迷徑名字幽美，由初段開揚的小路走入樹蔭蔽天的原始山徑，不時需依絲帶引路，果然路如其名，像走進了另一個迷離的綠林隧道。經過黃金壁脊後便上接主路到吊手岩，再走馬鞍山副峰牛押山及主峰馬頭峰，不過這次不會登大金鐘，反而繞道經武林聖地再離開。

這條路可通往多個吊手岩的險地，如靈猿守谷、金毛狗峽、黃金壁等，而這次走的路線便是相對較易的。但是都要再三強調，吊手岩屬高難度路線，部分路段需要攀爬，登山人士請量力而為，新手不宜！

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼