熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-02-01 15:20:00

吊鐘花2024︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

分享：
吊鐘花2023行山路線

每年1至2月都是吊鐘花盛開季節，十二芴難度不高路程又短，是條短程行山路線。

【吊鐘花2024／吊鐘花盛開季節 】九龍區市區賞吊鐘花，難度不高的十二芴是筆者推介。每年1至2月是吊鐘花花期，由沙田圍站起步輕登蝌蚪坪看沙田市區景，再到十二芴賞滿山紅白漸變色的吊鐘花，再訪170年歷史慈雲山觀音廟，路程雖短卻不沉悶，是新年短程行山路線之選。

文︰山全部都係山

吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

景點1︰蝌蚪坪瞰沙田市

沙田圍D出口左轉經博康巴士總站，右轉過馬路接水泉坳街輕微上斜。約5分鐘右轉經安全島過車閘，於香港女童軍總會博康營地旁沿柏油路上斜。沿拍示往涼亭方向，直至涼亭前100米分叉路右轉接樓級。樓級盡頭右方有一條石砌小徑接蝌蚪坪。留意石塊不穩，盡量踩大石。接沙石路右轉，就是沙田後花園之稱的蝌蚪坪。作為沙田後花園，蝌蚪坪360靚景飽覽沙田、火炭、水泉澳，從高位看城門河延伸至沙田海，兩方分別為八仙嶺馬鞍山。西方大帽山、針山、草山層次分明。近年蝌蚪坪新建欄杆及修整梯級，登山難度降低，是拍拖、親子樂、日落皆宜的郊遊路線，最重要是自己垃圾自己帶走。

吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

景點2︰十二芴吊鐘花

折返路口向左方登貓仔山往十二芴，從前風化極嚴重的路近年重修，已變成一級級山徑，安全度大增。不費太多力氣抵貓仔山三角測量站。往左方經山墳接上衛奕信徑5段再左轉上山。1月尾至2月初是香港吊鐘花的花期，因此今次路線上逆行部份衛奕信徑5段。捱過兩個彎的石級後，標距柱W049至W048是吊鐘花最多的地帶，大路旁已有不少吊鐘花散落，路邊有些小徑可通往吊鐘花叢，但穿行山鞋也有機會跣倒，最重要安全至上。當然吊鐘花的密度相對大枕蓋低，花瓣較多偏白多於偏紅。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

即睇吊鐘花季節盛放

吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選
Ad Block

景點3︰170年觀音佛堂

經十二芴村往沙田坳，設公廁及士多。在獅子亭旁落樓梯，經紫竹亭轉彎後，左轉落樓梯前往觀音佛堂、或是沿沙田㘭道斜路落慈雲山皆可，前者相對快捷。慈雲山觀音廟又稱觀音佛堂建於1853年，慈雲山之名正是因此佛堂命名。經回頭是岸牌坊落樓梯，5分鐘抵慈雲山北總站，完結市區吊鐘花之旅。總結十二芴位於市區勝在交通方便及短程，拍示清楚難度亦不高，是入門級賞吊鐘花好去處。

吊鐘花新年行山︱由簡易港島徑1段到曲折金馬倫山

Ad Block
吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選 吊鐘花︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

 

吊鐘花行山路線

路線

蝌蚪坪→十二芴→觀音佛堂→慈雲山北總站

起步交通

沙田圍D出口

249X巴士-青衣站總站/大圍站B出口/沙田市中心上車博康總站落車

287X巴士-佐敦寧波街/油麻地九龍中央郵政局上車城泉樓落車

終點交通

3C巴士往中港碼頭

3M巴士往彩虹

15A巴士往觀塘

慈雲山北總站上車

補給

沙田坳恒益商店

撤退

-

廁所

沙田坳

距離/需時

約5.5公里

/2-3小時

體力

1.5/5

技術

1.5/5

景色

4/5
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受