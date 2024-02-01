吊鐘花2024︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

吊鐘花行山路線 路線 蝌蚪坪→十二芴→觀音佛堂→慈雲山北總站 起步交通 沙田圍D出口 249X巴士-青衣站總站/大圍站B出口/沙田市中心上車博康總站落車 287X巴士-佐敦寧波街/油麻地九龍中央郵政局上車城泉樓落車 終點交通 3C巴士往中港碼頭 3M巴士往彩虹 15A巴士往觀塘 慈雲山北總站上車 補給 沙田坳恒益商店 撤退 - 廁所 沙田坳 距離/需時 約5.5公里 /2-3小時 體力 1.5/5 技術 1.5/5 景色 4/5