周五僅出戰雙打告別　費達拿冀與拿度拍檔

20個大滿貫冠軍，瑞士網球名將的費達拿（Roger Federer），接受傳媒訪問時表示，周五（23日）開始的利華盃的雙打賽事，將會是自己的告別戰，而他表示，很希望能夠與老對手兼好友的拿度（Rafael Nadal）合作打一次雙打。

早前表示因為傷患而退後的費達拿，向傳媒透露周五將會成為告別戰。「東尼（費達拿經理人）差不多瘋了，因為我花了很多時間。在那（退役）公開的時候，我心情好了。寫信消耗了很多能量，這是很感動的，尤其是我的家人。同時，我可以輕鬆地談及退役，我也沒有預計到。」

費達拿：退役是唯一決定

對於何時決定退役，他表示：「在溫布頓後的數日，在7月。膝蓋突然就沒好轉，然後我問自己『怎麼了？我們敷冰好一段時間了。』我知道這是正確的決定，也是唯一的決定。在這裡的練習讓我有點驚訝自己的表現，不過事先我很清楚我只會打雙打，應該在周五的傍晚。這就是為甚麼瑞士室內賽不是選擇。」

費達拿又指：「這是困難的，整個回復過程是極端的困難。我與百份百狀態仍有很遠距離，打入溫網八強對我而言是不可能。對靴卡斯（Hubert Hurkacz）的最後一盤，是我生涯中最差的時刻。」在訪問中，費達拿又透露，自己的夢想還是希望與拿度可以在雙打賽事合作。