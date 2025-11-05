哈利卡尼平均90分鐘入1.5球 與夏蘭特隔空較技

今季哈利卡尼及夏蘭特狀態大勇，入球停不了。
當一位前鋒能夠平均每兩場比賽入1球，已經是一個十分好成績的時候，但哈利卡尼 (Harry Kane) 及夏蘭特 (Erling Haaland) 兩位神鋒今季於本土聯賽目前為止，平均90分鐘入1.5球及1.4球，表現令人震驚。
如果包括國際賽在內，數字更加驚人。哈利卡尼代表球會拜仁慕尼黑及英格蘭18次上陣一共攻入25球，當中有6次梅開二度及兩次帽子戲法。
今季僅熱刺維拉完封夏蘭特
不過夏蘭特的表現更上一層樓，今季只有熱刺及阿士東維拉曾經阻止過他入球，他代表球會曼城及挪威國家隊16次上陣一共攻入26球，當中包括5日內攻入7球。
哈利卡尼亦只曾對賽奧格斯堡、安道爾及慕遜加柏時未能取得入球，但他今季成功協助拜仁慕尼黑於各項賽事保持全勝佳績。
預計入球 (xG) 方面，哈利卡尼12個德甲入球只錄得6.7，成為表現比預期最佳的歐洲球員，但由於拜仁慕尼黑經常控制戰局，再加上當中有4球來自12碼，表現如此理想也不太令人驚訝。
相反，夏蘭特的13個英超入球的預計入球數值 (xG) 高達10.2，而他沒有攻入任何12碼罰球，證明他的埋門質素及把握力相當好。
以往大家經常會看到美斯 (Lionel Messi) 跟C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 比拚入球數字，而今季大家將可見證哈利簡尼及夏蘭特進行大鬥法，絕對是球迷之福！
