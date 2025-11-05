哈利卡尼平均90分鐘入1.5球 與夏蘭特隔空較技

哈利卡尼今季代表球會拜仁慕尼黑及英格蘭18次上陣一共攻入25球，當中有6次梅開二度及兩次帽子戲法。

今季哈利卡尼及夏蘭特狀態大勇，入球停不了。

當一位前鋒能夠平均每兩場比賽入1球，已經是一個十分好成績的時候，但哈利卡尼 (Harry Kane) 及夏蘭特 (Erling Haaland) 兩位神鋒今季於本土聯賽目前為止，平均90分鐘入1.5球及1.4球，表現令人震驚。

如果包括國際賽在內，數字更加驚人。哈利卡尼代表球會拜仁慕尼黑及英格蘭18次上陣一共攻入25球，當中有6次梅開二度及兩次帽子戲法。

今季僅熱刺維拉完封夏蘭特

不過夏蘭特的表現更上一層樓，今季只有熱刺及阿士東維拉曾經阻止過他入球，他代表球會曼城及挪威國家隊16次上陣一共攻入26球，當中包括5日內攻入7球。