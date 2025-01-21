啟德體育園｜世界桌球大獎賽3月舉行　奧蘇利雲卓林普首次主場出擊

今年的「世界桌球大獎賽」，將於3月4日至9日在啟德體育園的啟德體藝館舉行，來自全球排名前32名頂尖桌球手，將爭奪冠軍榮譽及世界排名。
32頂尖球手爭世界排名 傅家俊參與表演賽
今次香港首次舉辦這項賽事，亦是本港相隔35年再次舉辦排名賽。多名世界頂尖球手都會參賽，其中卓林普（Judd Trump）與奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）是成為香港居民後首次在主場出擊，香港桌球名將傅家俊，就會參與表演賽。他表示，相信每場賽事都會很精彩，希望觀眾細心欣賞一眾球手的進攻和防守策略。
門票80元至2580元不等
舉行賽事的啟德體藝館可容納5,000名觀眾，門票由80元至2,580元不等，本月27日上午8時18分於網上發售。中國香港桌球總會主席羅永聰說，很高興香港能再次舉辦高水平的排名賽，今次亦是啟德體育園首次公開發售門票的體育賽事，同時希望透過今次賽事，向世界展示香港有舉辦大型賽事的能力，以及顯示桌球仍然是香港重要的軟實力。
首次在英國以外地方舉行
主辦單位F-Sports表示，今次是這項賽事首次在英國以外的地方舉行，場地規模與賽事獎金都創下紀錄，總獎金從去年的38萬英鎊，倍增至70萬英鎊，其中冠軍獎金由10萬英鎊增加至18萬英鎊。
原文刊登於 香港電台