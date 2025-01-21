啟德體育園｜世界桌球大獎賽3月舉行　奧蘇利雲卓林普首次主場出擊

由世界桌球巡迴賽（WST）與F-Sports Promotions Limited主辦，中國香港桌球總會承辦，「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」將首次在香港隆重登場，賽事3月4日至9日在啟德體育園舉行。(公關提供)

今年的「世界桌球大獎賽」，將於3月4日至9日在啟德體育園的啟德體藝館舉行，來自全球排名前32名頂尖桌球手，將爭奪冠軍榮譽及世界排名。

32頂尖球手爭世界排名 傅家俊參與表演賽

今次香港首次舉辦這項賽事，亦是本港相隔35年再次舉辦排名賽。多名世界頂尖球手都會參賽，其中卓林普（Judd Trump）與奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）是成為香港居民後首次在主場出擊，香港桌球名將傅家俊，就會參與表演賽。他表示，相信每場賽事都會很精彩，希望觀眾細心欣賞一眾球手的進攻和防守策略。