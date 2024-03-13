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體育
2024-03-13 13:23:24

喀麥隆揭62名球員年齡做假　其中自稱「17歲」球員曾入選非國盃名單

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入選喀麥隆國家隊的杜亞拉被揭發年齡造假。(網上圖片)

入選喀麥隆國家隊的杜亞拉被揭發年齡造假。(網上圖片)

非洲國家喀麥隆宣布，因為該國有多達62名球員涉及虛報年齡及雙重身份，遭該國的足協停賽以及起訴，其中一名報稱17歲的球員杜亞拉（Wilfried Nathan Doualla）更入選了喀麥隆今年的非洲國家盃名單，這令「非洲雄獅」可能面對被禁止參加該洲際賽作為處分。

杜亞拉在非洲國家盃期間已經受到媒體的關注，原因是這位喀麥隆陣中「最年輕」的球員，其相片卻遭外間質疑是否虛報年齡。雖然杜亞拉效力的喀麥隆國內球會維多利亞聯就為這位「年輕」球員辯護，但該支球會還有另外6名球員都涉及虛報年齡。當中杜亞拉被指曾以巴迪利（Alexandre Bardelli）的名字報名參與賽事，而根據當時「巴迪利」的資料，他年齡已超過21歲。

喀麥隆在分組最後一場擊敗贊比亞，獲得晉級的資格。(路透社)

喀麥隆在分組最後一場擊敗贊比亞，獲得晉級的資格。(路透社)

喀麥隆球員常「虛報年齡」

雖然杜亞拉未有在今年的非洲國家盃中上陣，但他仍有份入選國家隊的大軍名單，這已經足以令喀麥隆可能面對被禁止參與之後的賽事。因為根據非國盃的規章，若證明有欺詐或偽造行為，所屬的總會將會被禁止之後兩屆賽事參賽資格，而即使僅屬行政錯誤，有關的國家亦會被禁止一屆的參賽。

喀麥隆球員虛報年齡一直並非罕見，在去年1月的非洲U17錦標賽，就有21名成員未能通過年齡測試。而在2017年，也有14名球員因同樣原因無法參與U17的賽事，到2022年也有44名球員因為偽造身份而被問話。

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