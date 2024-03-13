喀麥隆揭62名球員年齡做假　其中自稱「17歲」球員曾入選非國盃名單

非洲國家喀麥隆宣布，因為該國有多達62名球員涉及虛報年齡及雙重身份，遭該國的足協停賽以及起訴，其中一名報稱17歲的球員杜亞拉（Wilfried Nathan Doualla）更入選了喀麥隆今年的非洲國家盃名單，這令「非洲雄獅」可能面對被禁止參加該洲際賽作為處分。

杜亞拉在非洲國家盃期間已經受到媒體的關注，原因是這位喀麥隆陣中「最年輕」的球員，其相片卻遭外間質疑是否虛報年齡。雖然杜亞拉效力的喀麥隆國內球會維多利亞聯就為這位「年輕」球員辯護，但該支球會還有另外6名球員都涉及虛報年齡。當中杜亞拉被指曾以巴迪利（Alexandre Bardelli）的名字報名參與賽事，而根據當時「巴迪利」的資料，他年齡已超過21歲。