回歸25周年｜市區重建局推地壺共融運動 周末於觀塘裕民坊辦同樂日

由慶祝香港特別行政區成立25周年，市區重建局（URA）聯同香港遊樂場協會及香港地壺總會舉辦了「全城躍動．地壺共融」。藉著地壺運動， 以聯繫不同界別的人士，推廣全民運動。 市區重建局、香港遊樂場協會與香港地壺總會誠邀全港市民參與， 一同享受地壺運動達致全城共融。 活動將於多個市建局轄下場地舉行地壺推廣。第一站將會在7月2日及3日在觀塘裕民坊L1中庭舉行地壺比賽，並 同步於UG大堂舉行體驗同樂日，讓各區市民齊齊跨越年 齡性別種族和傷健界限，享受運動帶來的健康及正能量，深入連繫、融洽共處。

地壺同樂日及免費公眾體驗 日期：2022年7月2日（星期六）及7月3日（星期日） 時間：上午10時30分至下午5時 地址：觀塘協和街33號裕民坊L1中庭（地壺同樂日）及UG大堂（免費公眾體驗）