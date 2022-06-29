回歸25周年｜市區重建局推地壺共融運動 周末於觀塘裕民坊辦同樂日

由慶祝香港特別行政區成立25周年，市區重建局（URA）聯同香港遊樂場協會及香港地壺總會舉辦了「全城躍動．地壺共融」。藉著地壺運動， 以聯繫不同界別的人士，推廣全民運動。
市區重建局、香港遊樂場協會與香港地壺總會誠邀全港市民參與， 一同享受地壺運動達致全城共融。 活動將於多個市建局轄下場地舉行地壺推廣。第一站將會在7月2日及3日在觀塘裕民坊L1中庭舉行地壺比賽，並 同步於UG大堂舉行體驗同樂日，讓各區市民齊齊跨越年 齡性別種族和傷健界限，享受運動帶來的健康及正能量，深入連繫、融洽共處。
地壺同樂日及免費公眾體驗
日期：2022年7月2日（星期六）及7月3日（星期日）
時間：上午10時30分至下午5時
地址：觀塘協和街33號裕民坊L1中庭（地壺同樂日）及UG大堂（免費公眾體驗）
甚麼是地壺？
地壺（Floor Curling）由冬奧運冰壺運動演變而來，因適合由幼稚 園至成年人、傷健人士包括殘障及智障人士，迅即已在國際間發 展為一項獨立的體育運動。
地壺需要很高體能要求嗎？
地壺的優點為沒有身體碰撞，講求擲壺精準、專注及策略，促進團隊溝通與合作，是一種鍛鍊與禮儀兼備的運動，還可藉此拓闊社交圈子，故被稱為「紳士團體運動」。
地壺需要甚麼設備？
地壺所需設備非常簡單，只要有一片 9.7 x 1.6米平坦、光滑場地， 即可玩地壺，所以容易於學校大堂、壁球場或多功能室進行。
地壺賽制是甚麼？
分成兩隊，每隊3人，擔任一壘、二壘、隊長。每名隊員投擲2個壺，兩隊交替擲壺。每場6局，高分者勝。