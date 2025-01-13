國家隊奧運跳水金牌龍道一是Rapper 寄語香港年輕人不怕追夢

國家跳水「夢之隊」在去年巴黎奧運，首次包攬8金大滿貫佳績，其中年僅21歲的成員龍道一，夥拍王宗源奪得雙人3米彈板項目金牌。他接受港台專訪說，首次參與奧運會因太緊張，出現多次失誤，得分一度落後其他隊伍，在拍檔鼓勵下調整心態，最終力壓對手勝出，形容過程有驚無險。

7年內「四出五進」 一度欲放棄跳水 龍道一年幼時學習體操，7歲獲選入河北省石家莊市體校跳水隊，期間克服畏高，成功培養對跳水的興趣，年僅13歲首度入選國家隊集訓。他說首次入選時感到驕傲，但起初因體格小、力量不足，7年內「四出五進」，多次被退回省隊，令他感到痛苦枯燥，感覺世界黑暗，對跳水的信念亦逐漸消失，一度有放棄念頭，最後在教練和家人鼓勵和開解下，堅持下去。 龍道一說，一路走來面對傷患和低谷，最後成功登上奧運最高頒獎台，形容像發夢一樣不可思議，淚水和血汗沒有白費，會視隊友王宗源及同樣來自河北省跳水隊的前輩郭晶晶為學習對象。

藝名「Dragon One」 除了跳水，龍道一以藝名「Dragon One」在網絡平台發布多首自創的饒舌說唱歌曲，去年隨國家隊奧運代表團訪港期間，曾經在大匯演上演唱，上月亦在內地跨年晚會演出。他說早年在河北省跳水隊訓練期間，有隊友向他分享饒舌歌曲，令他首次接觸和喜歡饒舌音樂的節奏感，不時在空餘時間於網上觀看世界各地饒舌歌手的音樂和片段，2020年開始嘗試創作，至今已出版多首原創作品，內容與運動員生活有關。 龍道一說，自己熱愛音樂和跳水，希望透過音樂為其他人帶來歡樂，正籌備推出原創專輯。 他寄語香港正在追夢的年輕人堅持做熱愛的事，即使過程遇到難過的事，先學習面對和接納，再找方法克服。

原文刊登於 香港電台