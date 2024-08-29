乒乓球國家隊訪港 樊振東場上「霸氣熊貓」 場外真誠貼地獲封「友誼大使」

球場上的樊振東眼神凌厲，殺氣衝天；賽場外的樊振東可是謙遜有禮，真誠貼地。這位人稱「小胖」的巴黎奧運乒乓球男單及男團「雙料冠軍」，脫下戰袍後跟你、我、他一樣，都是「平凡人」，他會化身「迷弟」在奧運村「郵票」找網球巨星拿度、艾卡拿斯合照，他會跟乒球對手「化敵為友」結下深厚友誼，他遇上意中人會主動出擊展開追求…… 球品好、人品更好，難怪國內傳媒都用「寶藏男孩」來形容樊振東。

樊振東當初學乒乓球主要想藉加入學隊減免學費 祖籍湖南的樊振東出生於廣州，父母是工人階層，家境一般，當初學乒乓球主要想藉加入學隊減免學費，讓家裡的經濟喘口氣。樊振東小時候就讀廣州市海珠區乒乓球傳統強校同福中路第一小學，11歲那年代表廣州市參加省级比賽嶄露頭角，之後入選八一隊，再進入國家隊，成為競爭激烈的國際場上一顆新星。「小胖」3年前首戰東京奧運，於男單一直過關斬將殺入決賽，最終不敵「老大哥」馬龍。3年後他捲土重來，最終圓夢巴黎，首奪奧運男單金牌，集齊所有大賽錦標成為乒壇第11位「大滿貫」王者。 樊振東的球技實力毋須再多描述，反而他作為「人」的的品格與素質更值得談論。27歲的「小胖」即使貴為國寶級運動員，但沒有架子，昔日曾掏腰包球迷火鍋，更擅於與不同國家球員建立深厚友誼。2023年11月德國公開賽期間，德國傳奇球星波爾（Timo Boll）邀請本身是足球鐵粉的樊振東，一同前往多蒙特觀看德甲賽事，波爾更親自開車管接管送，2個半小時的車程中，兩人談笑風生，由乒乓球聊到足球，從比賽戰術講到生活瑣事，波爾甚至特意在中途停留，讓「小胖」品嚐波爾媽媽親手做的點心。賽後，波爾在社交網分享這次「約會」的難忘經歷，令這對年齡相差16歲的「忘年之交」成了乒壇一大佳話。

「小胖」與台灣年輕球手林昀儒的友誼也備受矚目 除了波爾，「小胖」與台灣年輕球手林昀儒的友誼也備受矚目。今年3月新加坡大滿貫賽事期間，當樊振東知道喜愛的歌手Taylor Swift到獅城開演唱會時，「小林」二話不說結伴同行，樊振東亦一改球場上冷面形象，全程「High爬」高聲跟唱，把林昀儒「嚇」得目定口呆，事後性格沉默的「小林」表示，「是很好的朋友才會一起去。」值得一提，「小胖」最終在新加坡大滿貫奪冠，儘管林昀儒早於8強止步，但依然親臨現場為好友打氣。值得一提是，樊振東也愛粵語歌，最喜歡的歌手是陳奕迅。

「小胖」不只是「友誼大使」 樊振東事業得意，愛情卻一直處於空白期，不過多年前一則訪問片段中，「小胖」被問及「愛情中你是主動還是被動？」時，他不假思索就說：「必須主動，自己喜歡的會努力爭取。」至於「如果兩人吵架了會怎樣解決？」樊振東的答案是：「不管怎樣都是我的錯。」看了，「小胖」不只是「友誼大使」，更堪稱「最佳男友」！ 「大滿貫」是乒乓球運動員終極夢想，對於已圓夢的樊振東，可能再沒目標去追，所以有傳他有意就此退役。對於退役傳聞，樊振東回應現階段只想休息：「對於下屆奧運，目前完全沒有考慮，未來會怎樣要交給時間。」 原文刊登於 Yahoo 體育