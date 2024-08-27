國家隊都有假？ 「哥倫比亞男籃」赴俄參賽慘輸100分 揭竟是山寨隊

俄羅斯彼爾姆市早前舉行籃球友誼盃比賽，聲稱邀請了哥倫比亞國家隊參賽，但頭兩場均慘敗引發質疑，及後被揭發是冒名頂替的山寨隊，哥倫比亞籃協強調從沒收到俄方參賽邀請，將對此採取法律行動，目前尚不清楚誰負責派隊參賽。

兩戰均慘敗引發質疑 彼爾姆市舉行的友誼盃比賽參賽隊伍包括俄羅斯、委內瑞拉、哥倫比亞國家隊，還有當地籃球球會，「哥倫比亞男籃」於首場比賽53:155負當地籃球球會，隨後又以57:108負委內瑞拉，比分懸殊引發各界質疑，及後對東道主俄羅斯的第三場比賽被取消。有報道指出該支哥倫比亞國家隊非正版，不是所有球員都是職業運動員，有人是工程師、大學生、教練也與國家隊無關。

確認參賽信件 主席及官網名均有異 哥倫比亞籃協強調，從未收到參加俄羅斯友誼盃的正式邀請，亦未授權國內任何球會或教育機構參賽，協會將針對不當使用其形象或標誌採取法律行動。俄羅斯籃協公開「哥倫比亞籃協主席」確認參賽的信件，惟其姓名卻被指與官網列出的主席姓氏略有不同，其信件的「官網」域名亦有異。惟俄羅斯籃協主席否認「中伏」，「我們要強調的是，與哥倫比亞隊的所有互動都是通過官方渠道進行，更已經與對方籃協主席聯絡。惟第一場比賽之後，我們明白哥倫比亞隊的水平低於預期，欺騙了我們，我們已經審查了賽程和比賽形式，以確保比賽更加平衡。」