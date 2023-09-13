國足友賽再負敘利亞　內媒指要做好緣盡次圈準備

為準備在世界盃外圍賽面對泰國及南韓兩支球隊，國足在9月的國際賽期，約戰了世界排名都較低的球隊，希望能提升球隊的士氣。可是在面對由曾經帶領香港隊兩度迫和中國的南韓教練金判坤執教的馬來西亞，中國在成都就僅能迫和對手1:1。而在周二，中國面對是實力上較強的敘利亞，雖然中國隊有較多攻門，不過最終卻未有任何收獲，相反敘利亞僅憑下半場一記漂亮射門，就攻破國足防線，並以1:0擊敗中國隊。

門將顏駿凌及武磊齊被轟

賽後內地媒體又再次對中國隊提出批評。雖然主帥的贊高域（Aleksandar Jankovic）指球隊未能取得入球是欠運，但內地媒體都不接受有關的解釋。有內地的撰稿人批評門將的顏駿凌，認為贊高域不應該堅持起用這位門將，然而贊高域在記者會上認為失球只因對手射得太好，門將根本無力挽救。同時亦有媒體人質疑曾外流的前鋒武磊，對國足的幫助有限。有內地媒體亦表示，贊高域目前的階段應該很難會被撤換，但球迷要做好球隊無法晉身18強賽，也即是第3圈外圍賽的可能。

中國在世界盃外圍賽的次圈分組賽中，需要面對南韓及泰國兩支球隊，雖然分組兩隊可以晉身第3圈，但泰國近年實力冒升，亦曾友賽贏過中國隊，故此今次中國要晉級實在不易。