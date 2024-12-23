國足林良銘：皇馬預備組經歷磨煉心態 冀圓世界盃出線夢

世界盃外圍賽亞洲區18強賽早前戰罷6場，男足國家隊兩勝4負積6分，排在C組最後一位，但仍有機會出線。 上月於主場對日本射入一球的國足球員林良銘接受港台專訪時表示，頭數場戰績不好，承受很大壓力，很少看網上的評論。但他早年效力西班牙皇家馬德里預備組的經歷，有助調整心態，當時身邊都是世界上最好的球員，訓練非常困難之餘，有時更踢不上比賽，競爭環境比現在更激烈、壓力更大，心態因而得到鍛煉。

現年27歲的林良銘說，國足克羅地亞籍主帥伊雲高域要求立足防守再進攻，踢法的最大挑戰是體能和意識上的配合。林良銘說，隨著參加更多高水平國際賽，球員經驗和信心提升，不像以往般害怕失誤，而是更夠膽做動作和拼搏，凝聚力改善不少，認為這是球隊表現提升的關鍵。 國足在三連敗後一度面臨是否「換帥」，林良銘透露，這數個月來球員與伊雲高域關係很好，相信對方在亞洲多年執教的經驗，足協亦支持他，指每次換教練都沒甚效果，表明會給予對方時間和信任。

形容「有得打」 最後4場會全力拼搏

林良銘認為，中超球會陸續在本月開始集訓，新球季明年亦提早一個月至2月開鑼，不需要太擔心球員明年的狀態。除了日本隊外，國足與其餘4隊即沙特、澳洲、巴林和印尼的實力差不多，形容「有得打」，最後4場會全力拼搏，期望進入前四名，晉身下階段外圍賽，最好是第二名直接出線圓夢。他非常感謝國足球迷，即使成績差都不離不棄。

有內地女球迷曾到巴林見證國足最後時刻一球絕殺對手，認為國足過去數場的表現不斷提升，讓球迷見到希望。但亦有球迷關注下場作客對沙特，要待明年3月才踢，擔心球隊難以維持狀態。