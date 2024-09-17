國際奧委會前主席薩馬蘭奇之子　與國際田聯主席等6人競逐主席

國際奧委會（IOC）確定有7人將參選競逐主席，當中包括前主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）兒子的小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr），而國際田聯主席的高爾（Sebastian Coe）亦成為候選人之一。
現任IOC主席的巴赫（Thomas Bach）在今屆任期屆滿後將不作連任，因此國際奧委會將選出新的領導人。而前主席，與中國關係良好的薩馬蘭奇，其兒子小薩馬蘭奇是7名候選人之一。小薩馬蘭奇是目前IOC的4位副主席之一，也是北京冬奧的協調委員會主席，其父曾領導國際奧委會達21年，至2001年退任。
同樣競逐還包括高爾，這位英國的獎牌運動員也是2012年倫敦奧組委的主席，目前是國際田聯主席，也在今屆巴黎奧運推動在田徑項目向運動員頒發獎金，創下奧運的先河。高爾表示：「在新冠疫情的時間，很多人因為無法活動而受困擾，也有很多體育組織因此而缺乏資金。我們在未來的數十年需要在當中投資更多。聚焦體育是國際奧委會的首要，我相信我可以幫助更多。」
津巴布韋前泳手爭成首位女主席
除了小薩馬蘭奇及高爾，津巴布韋前泳手的歌雲妮（Kirsty Coventry）亦是其中之一。在國際奧委會的歷屆主席都是男性，而且9人之中有8人都是歐洲人之下，歌雲妮可能是首位來自非洲的女性主席人選。其他還包括約旦的費薩爾王子（Prince Feisal al Hussein），國際滑雪總會主席埃利亞施（Johan Eliasch）、國際單車聯會（UCI）主席以及法國奧委會委員的拉帕爾蒂安（David Lappartient），還有國際體操聯會（FIG）主席渡邊守成。