國際奧委會前主席薩馬蘭奇之子　與國際田聯主席等6人競逐主席

國際奧委會（IOC）確定有7人將參選競逐主席，當中包括前主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）兒子的小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr），而國際田聯主席的高爾（Sebastian Coe）亦成為候選人之一。

現任IOC主席的巴赫（Thomas Bach）在今屆任期屆滿後將不作連任，因此國際奧委會將選出新的領導人。而前主席，與中國關係良好的薩馬蘭奇，其兒子小薩馬蘭奇是7名候選人之一。小薩馬蘭奇是目前IOC的4位副主席之一，也是北京冬奧的協調委員會主席，其父曾領導國際奧委會達21年，至2001年退任。