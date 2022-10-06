國際拳擊協會唱反調　重新容許俄羅斯及白俄選手參賽

在俄羅斯入侵烏克蘭後，多個國際體育協會皆作出對俄羅斯及白俄羅斯運動員禁賽，或至少不允許展示兩國國旗及代表出賽。不過國際拳擊協會（IBA）在周三（5日）宣布，取消有關的決定，俄羅斯及白俄羅斯的拳擊手將可恢復參與IBA的賽事。國際奧委會（IOC）就將在12月討論有關事宜。

IBA在周三宣布，理事會決定即時取消俄羅斯及白俄羅斯運動員的禁賽令，指IBA認為政治不應該影響體育，並指所有運動員應該獲得相同的對待。在解除禁令下，俄羅斯及白俄羅斯拳擊選手除了可以再參與IBA賽事外，兩國的隊伍都可以使用該國的國旗，與IOC所提出，禁止所有俄羅斯及白俄運動員參賽的要求明顯不符。

俄羅斯主席逃過不信任動議

IBA在上月曾召開特別大會，對俄羅斯籍主席Umar Kremlev作出不信任動議。然而有關的選舉中，有逾74%的選票反對重選，令Umar Kremlev可繼續擔任主席。荷蘭拳擊總會主席Boris van der Vorst就批評，今次的決定並不能接受，並指出IBA的決定違反IOC的建議，並會進一步令IBA與奧林匹克運動分裂。

IOC在2019年已經中止認可IBA作為拳擊的國際體育協會代表，在東京奧運的拳擊項目亦由IOC自行舉辦而不經IBA。IBA在上月的歐洲錦標賽，指烏克蘭的總會批評管理機構，而要求烏克蘭青年拳擊隊要以IBA的旗幟下出賽，而被IOC表現關注。IOC在回應傳媒查詢就表示，將會在12月5至7日舉行會議，討論IBA在近期的行為。拳擊項目在巴黎奧運會繼續由IOC舉行，而2028年的洛杉磯奧運會取消拳擊項目。

IOC會長巴赫（Thomas Bach）早前曾表示，考慮放寬對俄羅斯及白俄羅斯運動員的禁令，改為容許以中立運動員身分出賽，但遭到體育界的非議。