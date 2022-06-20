國際泳聯收緊跨性別泳手限制　轉性別賽事須青春期前轉換

在性別平權的呼聲之下，近年跨性別運動員在科學上的能力受到專家的質疑。其中美國的跨性別選手Lia Thomas在大學賽事取得成績而引發爭議。

繼國際單車聯會（UCI）在上星期，就跨性別運動員作出修訂之後，國際泳聯（FINA）亦決定對跨性別選手作出新的規定。FINA的新政策中，要求跨性別選手只可以在青春期前更改性別，才能轉換參與賽事的性別，並獲得71%的國際泳聯成員支持。

建議設公開組予跨性別選手

FINA就提出34頁的文件就有關男轉女的跨性別運動員要參與女子項目的要求，當中選手「要提供他們未經歷男性青春期或是在12歲以前轉換性別」，否則跨性別運動員將不能參與FINA的女子精英賽事，同時亦建議可設立新的「公開」組別，讓性別與原有不同的選手參加。有關的決定在FINA於布達佩斯舉行世錦賽期間的會議作出決定，並獲得152個會員中的71%贊成通過。

FINA主席Husain Al-Musallam指，除了要保障運動員的參賽權益也需要保障賽事的公平：「FINA永遠歡迎所有的運動員。創造一個公開紅別代表所有人都有機會參與精英級別的賽事。這是以前沒有的，所以FINA將會帶頭。我希望所有運動員能感受這個發展的過程。」

泳手：要對所有性別公平

曾批評跨性別泳手參與女子賽事的前英國泳手Sharron Davies指對FINA決定表示讚許：「4年前，我與約60個奧運獎牌得主，一同去信國際奧委會要求『請以科學優先』，而當時沒有體育總會行動，直至現在。這就是FINA所做，他們跟隨科學，他們選了對的人做代表，他們有與運動員及教練溝通。游泳是很包容的運動，我們願意所有人來參與游泳，但這運動的基石是要公平，是對所有性別公平。」

Sharron Davies又指，體育的一些定義是有排他性：「我們不會有15歲的男孩參與U12的比賽，我們不會有重量級拳手去參與雛量級，在殘奧會之中有很多不同的級別，就是因為我們要為每個人創造公平的機會。」

國際單車聯會上周亦作修訂

UCI在上周四亦為跨性別運作員作出了新的規定，要求選手轉換性別的時間倍增，由原本要求運動員在比賽前的12個月，睪丸素要低於5nmol/L，變成要運動員在比賽前的24個月睪丸素要低於2.5nmol/L。