國際滑雪總會質疑冬奧會雪量不足

國際滑雪總會（FIS）就明年2月舉行的冬季奧運會表示，憂慮餘下只有2個月的冬奧會降雪不足，影響滑雪賽事的進行。

在意大利米蘭及科爾蒂納舉辦的冬奧會，將在2月開幕，然而舉行滑雪項目的利維尼奧，滑雪場仍在趕工，甚至可能要用人做雪來填補降雪不足的問題。不過利維尼奧的市長就表示：「我們會有足夠的雪來承辦最偉大的冬奧會。事實上，我們會有更多。這是有需要更換閥門，不過這可以在限期前完成，所有造雪機都已連續運行幾個晚上。我們為利維尼奧以及意大利都做得很好，在之後幾日，氣溫將會下降，甚至跌至零下20度，所以我對此不感到憂慮。」