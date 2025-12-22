國際滑雪總會質疑冬奧會雪量不足

國際滑雪總會（FIS）就明年2月舉行的冬季奧運會表示，憂慮餘下只有2個月的冬奧會降雪不足，影響滑雪賽事的進行。
在意大利米蘭及科爾蒂納舉辦的冬奧會，將在2月開幕，然而舉行滑雪項目的利維尼奧，滑雪場仍在趕工，甚至可能要用人做雪來填補降雪不足的問題。不過利維尼奧的市長就表示：「我們會有足夠的雪來承辦最偉大的冬奧會。事實上，我們會有更多。這是有需要更換閥門，不過這可以在限期前完成，所有造雪機都已連續運行幾個晚上。我們為利維尼奧以及意大利都做得很好，在之後幾日，氣溫將會下降，甚至跌至零下20度，所以我對此不感到憂慮。」
不過國際滑雪總會主席埃利亞施（Johan Eliasch）就指人造雪的水平問題，還有批評意大利政府給予組委會的資金太遲發放。他指意大利政資金問題「令人費解」。埃利亞施表示：「我希望一切都能順利解決。我們有B計劃、C計劃和D計劃。然而很遺憾，我們陷入了本不該落入的狀況。我們每天要給他們打3次電話，早上、中午和晚上。」上月，美國冰上曲棍球聯實（NHL）的總裁已表明，如果冬奧會的冰雪質素未如理想，將不會讓NHL運動員參賽。
本月初，NHL副總裁比爾戴利表示，如果冰面品質問題無法解決，球員將不會參加2026年冬季奧運。