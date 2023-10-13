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體育
2023-10-13 04:30:27
日報

國際熱身賽｜新帥首騷 德國勢贏美國

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國際熱身賽

國際熱身賽｜新帥首騷 德國勢贏美國

國際熱身賽

拿高斯文敗走拜仁慕尼黑，於德國足球隊重新出發。

換上新帥拿高斯文(Julian Nagelsmann)後重新出發的德國國家隊，為備戰明夏在地頭舉行的2024歐國盃決賽周，將在今次國際賽期進行美國之旅作熱身；香港時間明晚深夜火併美國，之後再鬥墨西哥。「日耳曼兵團」始終實力較強，上仗反彈贏法國已再次建立信心，今場在康涅狄格州有力打敗戰力一般的美國(10月15日03:00開賽)。

傳統足球強國德國近年表現陷入低潮，在前主帥費歷克(Hansi Flick)任教下，去年世盃決賽周於分組賽已出局；到今年連場國際賽表現仍不似預期，最終在上月友賽主場1比4大敗日本後，費歷克終被辭退，改由足總高層兼名帥禾拉(Rudi Voller)臨時接手，結果馬上反彈在友賽以2比1打敗法國，重振聲威。

拿高斯文選兵新舊交替

贏法國一戰正好證明德軍實力，依然是球壇實力分子；而新帥拿高斯文雖然之前在拜仁慕尼黑領軍未算成功，但功力卻是在新一輩教頭中得到各界認同的其中一人。拿帥接手之後，今次首次點兵便重召了經驗老到的曉姆斯(Mats Hummels)穩定防線，此舉備受德國球壇中人讚賞。

此外，中前場繼續重用根度簡(Ilkay Gundogan)與湯馬士梅拿(Thomas Mueller)之餘，也提供機會給新星如中場科利安華迪斯(Florian Wirtz)、安特列治(Robert Andrich)、柏林聯的奇雲比希蘭斯(Kevin Behrens)及史特加的基斯富列治(Chris Fuhrich)，銳意打造一支經驗與活力兼備球隊，令人期待。

另邊廂的美國，目前正為下月展開的中北美洲國家聯賽練兵，主帥貝赫達(Gregg Berhalter)點兵23人，以外流歐洲球員為主；但隊長般尼茅夫中場泰拿阿當斯(Tyler Adams)及燕豪芬前鋒米歷克迪爾文(Malik Tillman)因傷缺陣，戰力受損；在本身實力與德國有距離下，主場出擊恐怕亦難逃一敗。

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