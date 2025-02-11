國際田聯擬引入拭子測試　阻性別發展差異及跨性別者參與女子項目

跨性別運動員參與女性體育爭議持續，在美國簽署法令禁止之後，早已下禁令的國際國聯，在計劃於國際賽事中，對女子級別的運動員進行拭子測試，以確定是否符合標準。
國際田聯的新計劃，對於性別發展差異以及跨性別運動員作出限制。國際田聯指有新的證據：「釐清46XY的性別發展差異者、46XY的跨性別人士的睪酮素抑制，只能部份地減輕男性的優勢。」而國際田聯預計會在下個月舉行的委員會會議，討論有關的內容，並作出規則上的修訂。
國際田聯的會長高爾（Sebastian Coe）在周一（10日）表示，新的規定是要與最新的資訊保持同步，並且令女性項目運動更公平。他表示會在維持女性運動的公平原則上與各方面進行討論。國際田聯提出的建議，是進行面頰的拭子測試，尋找出SRY基因，他們解釋有關的基因：「幾乎只在男性的Y染色體上」，並指「是高度準確判別生物性別的指標」。除了拭子外，凝固血點測試也可以測出運動員的睪酮素水平。
運動學院教授質疑測試難以得出有效結論
不過英國廣播公司（BBC）訪問英國曼徹斯特都會大學的運動學院教授就指，有關的面頰拭子無法為運動員的性別及在運動表現的潛在優勢得出有效結論。但報道指，已有建議在2028年的洛杉磯奧運中也採用有關測試。