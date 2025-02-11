國際田聯擬引入拭子測試　阻性別發展差異及跨性別者參與女子項目

跨性別運動員參與女性體育爭議持續，在美國簽署法令禁止之後，早已下禁令的國際國聯，在計劃於國際賽事中，對女子級別的運動員進行拭子測試，以確定是否符合標準。

國際田聯的新計劃，對於性別發展差異以及跨性別運動員作出限制。國際田聯指有新的證據：「釐清46XY的性別發展差異者、46XY的跨性別人士的睪酮素抑制，只能部份地減輕男性的優勢。」而國際田聯預計會在下個月舉行的委員會會議，討論有關的內容，並作出規則上的修訂。