國際田聯計劃修改跳遠　擬改以前腳起跳點計算距離

國際田聯計劃將現時跳遠項目的量度方式作出修改，從以往於起跳線計算跳遠距離，改為從運動員起跳的腳尖計算。國際田聯的行政總裁列基朗（Jon Ridgeon）在一個網上電台稱，希望改變令運動員的每次起跳都能計算成績，原因是不少運動員因為起跳位置不夠完美而放棄。
列基朗在接受一個網上電台訪問時透露，國際田聯打算把目前跳遠的起跳線，改為一個起跳區，並且由運動員的前足起跳點起計算到着地的距離，只有運動員的腳越界才不計算。他表示：「這令到每一跳都得計算，令比賽更具危機感以及戲劇性。」他指出，在去年布達佩斯舉行的世錦賽中，有三份一的起跳運動員都因為起跳位置不完美而放棄，他指：「這是行不通，這只在浪費時間。所以我們試行起跳區，而不是一塊板。」不過他表示：「在同時，我們嘗試操取一些方法能更快取得結果，讓你不再需要等20至30秒後，才得知結果，我們嘗試加快所有過程。」
這是他嘗試為國際田聯提升田徑運動以及讓過程更快更刺激的其中一步。他又表示：「這運動基本上已發明了150年，要改變它就少不免會有爭議。如果你一直在致力尋求完美地踏上那跳板，突然我們將它換成起跳區，我絕對理解那會出現的阻力。我們今年會與一些優異的運動員在現實中試行，如果過不了測試，我們永遠都不會推出，我們不打算一時興起而推出這些。」
而這位田聯總裁，又計劃在沒有奧運及世錦賽的年度加入年度的全球賽事，他指：「就像網球或高爾夫會有一年沒有主要賽事嗎？這從來沒有發生，所以為何我們會有一些年度沒有一個全球性的比賽來吸引數十億的眼球來我們的運動項目？」