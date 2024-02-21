國際田聯計劃修改跳遠　擬改以前腳起跳點計算距離

國際田聯計劃將現時跳遠項目的量度方式作出修改，從以往於起跳線計算跳遠距離，改為從運動員起跳的腳尖計算。國際田聯的行政總裁列基朗（Jon Ridgeon）在一個網上電台稱，希望改變令運動員的每次起跳都能計算成績，原因是不少運動員因為起跳位置不夠完美而放棄。

列基朗在接受一個網上電台訪問時透露，國際田聯打算把目前跳遠的起跳線，改為一個起跳區，並且由運動員的前足起跳點起計算到着地的距離，只有運動員的腳越界才不計算。他表示：「這令到每一跳都得計算，令比賽更具危機感以及戲劇性。」他指出，在去年布達佩斯舉行的世錦賽中，有三份一的起跳運動員都因為起跳位置不完美而放棄，他指：「這是行不通，這只在浪費時間。所以我們試行起跳區，而不是一塊板。」不過他表示：「在同時，我們嘗試操取一些方法能更快取得結果，讓你不再需要等20至30秒後，才得知結果，我們嘗試加快所有過程。」