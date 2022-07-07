國際職業球員協會警告勿轉會7國　涉違約問題當中包括中國

在全球擁有逾65,000名職員球員作會員的國際職業球員協會（FIFPro），在周二(5日)發出警告，建議職業球員不要與7個國家的球會簽約，指這些地區都有系統性及廣泛的違約風險，當中包括阿爾及利亞、中國、希臘（次級聯賽）、利比亞、羅馬尼亞、沙特阿拉伯以及土耳其。

協會在警告中表示，羅馬尼亞及土耳其有多支球會涉及違約，當中包括拖欠工資，而且是長期和不斷出現的問題，又指羅馬尼亞球會多支球會陷入破產程序，令球員持續受到影響，這些無止境的財政危機，令球員爭取到賠償機會極微。至於有關希臘的次級聯賽，協會指球會經常在未還清債務下倒閉，使得當地錄得最高數字的球員向國際足協的球員保障基金尋求協助。

至於阿爾及利亞、中國以及沙特阿拉伯亦反複出現球員被欠薪的問題。而利比亞就因為當地球會拒絕提供相關文件予外籍球員，令大量外籍球員被迫在當地滯留。協會呼籲球員在合約出現問題及質疑時，向他們國籍的球員工會或FIFPro尋求協助。

中甲外援投訴遭欠薪半年

內地傳媒在周三報道，中甲陝西長安競技的羅馬尼亞球員Ronaldo Deaconu與球會單方面中止合約，並稱球會半年來未有向他支薪。而Ronaldo Deaconu亦已透過國際足協（FIFA）提出訴訟，禁止陝西長安競技簽入新球員。據報，Ronaldo Deaconu是在羅馬尼亞被欠薪9個月而轉到中國效力，不過卻在中國仍遇上欠薪。