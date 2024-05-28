國際自然健美賽｜健身界「奧斯卡」吳嘉穎成女子比堅尼冠軍 潘嘉鋒男子健美封王

健身界「奧斯卡」級別的WNBF國際自然健美賽事剛於5月25、26日於機場亞洲國際博覽館3號展館舉行。參賽健兒來自世界各地，競爭非常激烈。賽事更邀請到韓國、台灣、馬來西亞、比利時的評審一同見證，以確保賽事公平公正。最後將有六位優勝者獲頒發WNBF職業卡，包括男子健體3張、男子健美2張及女子比堅尼1張。
男子健美全場總冠軍由潘嘉鋒獲得，亞軍是伍健朗。而女子比堅尼全場總冠軍屬於吳嘉穎。
評分關鍵 肌肉勻稱最重要
健美比賽難道只需「鬥大隻」就可以取勝？在賽事的健美、健體以及比基尼比類別中，評審的評分過程中，主要針對肌肉是否練得勻稱，而不是一味練得大。肌肉量與體脂及乾度的配合，致勝的關鍵。
至於女選手的比堅尼比賽項目，著重於肩部與臀部做評分重點。女選手需要背對裁判展現背部肌肉線條來，因此頭髮絕對不能遮擋，以免影響評分。比起男士的健美項目，女選手更應在線條與性感中取得平衡，身體避免太乾。
▼男子健美片段▼
由美國一眾健美愛好者成立的世界自然健美聯合會（World Natural Bodybuilding Federation,簡稱WNBF），目前世界各地已有超過54個國家及城市成立WNBF旗下的分會組織。WNBF香港比賽採用最新WNBF國際自然健美健身總會比賽規則。為確保賽事公平公正，參賽選手必須通過賽前的測謊及尿檢，確保每一位參賽者都是沒有使用任何藥物才能夠站上健美舞台進行較量。
大會特別聘請專業測謊人員，於賽前為選手實行儀器測謊鑑定，透過一連串的問答，來測辨選手是否有使用藥物。賽後選手亦會於專屬房間內進行藥檢，藥檢人員取得尿液直接送專業藥檢中心進行第三方的檢測，完整的報告顯示得獎選手是否合符賽事規則。