國際自然健美賽｜健身界「奧斯卡」吳嘉穎成女子比堅尼冠軍 潘嘉鋒男子健美封王

健身界「奧斯卡」級別的WNBF國際自然健美賽事剛於5月25、26日於機場亞洲國際博覽館3號展館舉行。參賽健兒來自世界各地，競爭非常激烈。賽事更邀請到韓國、台灣、馬來西亞、比利時的評審一同見證，以確保賽事公平公正。最後將有六位優勝者獲頒發WNBF職業卡，包括男子健體3張、男子健美2張及女子比堅尼1張。 男子健美全場總冠軍由潘嘉鋒獲得，亞軍是伍健朗。而女子比堅尼全場總冠軍屬於吳嘉穎。

評分關鍵 肌肉勻稱最重要 健美比賽難道只需「鬥大隻」就可以取勝？在賽事的健美、健體以及比基尼比類別中，評審的評分過程中，主要針對肌肉是否練得勻稱，而不是一味練得大。肌肉量與體脂及乾度的配合，致勝的關鍵。 至於女選手的比堅尼比賽項目，著重於肩部與臀部做評分重點。女選手需要背對裁判展現背部肌肉線條來，因此頭髮絕對不能遮擋，以免影響評分。比起男士的健美項目，女選手更應在線條與性感中取得平衡，身體避免太乾。 ▼男子健美片段▼