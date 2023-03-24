國際賽｜日韓分鬥南美勁旅 三笘薰不想令球迷失望

上屆世盃同在16強出局的「亞洲雙雄」日本及南韓，今輪國際賽期約戰兩大南美好手烏拉圭與哥倫比亞，為明年初亞洲盃決賽周做好準備。

「藍武士」日本在世盃表現出色，僅在16強互射12碼受挫最終季軍的克羅地亞，令主帥森保一獲續約至2026年；而今年以麒麟盃作首度登場，今晚先在東京鬥烏拉圭(18:30)，而下周二則在大阪鬥另一南美勁旅哥倫比亞。森保一今次點兵仍棄用在蘇超入球不絕的人氣射手古橋亨梧，但首召多名年輕戰將，包括大阪飛腳右閘半田陸、FC東京左閘佳史扶，以及在奧地利連斯搵食的前鋒中村敬斗。 防線在長友佑都及吉田麻也落選後，大賽經驗會較淺，但中前場有外流兵撐場；其中在今屆英超已入6球4助攻的翼鋒三笘薰，接受白禮頓官網訪問說：「若我做不到(踢出白禮頓的表現)，球迷會失望。好球員經常可以踢出好成績，這是球迷對我的期望。」談及今仗，他說：「踢好首戰對我隊未來的發展很重要，這就是我們的任務。」